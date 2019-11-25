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İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok

İçişleri Bakanlığı, "Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok

İçişleri Bakanlığı, "Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 14:18
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İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir köşe yazarı yazısında, çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu belirtildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve ciddi sıkıntılara neden olan kamuoyunda 'çakar' olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül 2019 tarihinde onaylanarak, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

Bu usul ve esaslar Karayolları Trafik Kanununun 71’inci maddesi kapsamında zorunlu hallerde; ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı, uymayanlar hakkında yapılacak işlemler açık bir şekilde düzenlemiştir. İddia edildiği gibi düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir madde yer almadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımız nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta güvenlik şerit ihlali gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla ve ara vermeden devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEski Milletvekillerine Geçiş üstünlüğü Düzenlemesi Yok
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