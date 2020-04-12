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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini duyurdu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. Soylu, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

12 Nisan 2020 Pazar 21:39
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini duyurdu
Bakan Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, 

mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMDEN AYRILIYORUM'

"İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti: 

"Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun." 

DHA

Son Güncelleme: 12.04.2020 21:42
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman Soyluİstifa
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