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İçişleri Bakanı Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, "Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri, başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, "Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri, başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti" dedi.

19 Mayıs 2019 Pazar 17:32
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İçişleri Bakanı Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor

İSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisleri'nde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti. Ufak tefek şeyler olabilir. Ahmet'in oyu Mehmet'e yazılır. Bu sehven de kötü niyetle de olabilir. Ben bu süreçlerin nasıl olduğunu bilen kardeşlerinizden biriyim. Binali abinin 207 oyu sıfır yazıldı. Bu bir yerde olabilir. Sandık sonuç tutanağına geçerken yanlış yapılmış olabilir. Bu İstanbul'un birçok ilçesinde aynı şekilde gerçekleşmiş. Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayılmış. Açılan yüzde 10'unda 29 bin oydan 13 bin oya düşülmüşse burada daha önceden planlanmış ve koordine edilmiş... 'Eğer yapabilirsek bunu yapalım' diye birilerinin ittifak ettiği bir süreç yaşadık. Ben istatistik de okudum matematik de okudum. Şimdi yarı yarıya oyların bir torbanın içinden çıkardığınızda Binali abinin oyları ile Ekrem İmamoğlu'nun oyları birbirine benzer. Eğer bir hile olmamışsa sonuç böyle çıkar. Kimse kusura bakmasın vatandaşın oyunu korumak ve kendimiz açısından biz buna itiraz etmek zorundayız. Bize şunu söylerler, 'siz her şey mücadele ediyorsunuz, kendi hakkınızı savunamazsanız ne edelim derler.' ki doğrudur zaten."  


"YAŞLILAR BİZE EKSİK PUSULA VERİLDİ DİYOR"

Soylu, "Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor. Bu da İstanbul'un tamamına yayılmış bir hile metodudur. Öyle bir şey oldu ki İstanbul'un huzurevleri de dahil olmak üzere eksik pusula verildi. Ümraniye'de 55'e 37 gibi bir sonuç var. Buralarda herkese bir adet eksik Büyükşehir pusulası vermek İstanbul'un tamamında önemli bir etki ortaya koyar." diye konuştu.


"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BU ŞAİBEYİ İSTANBUL KALDIRAMAZDI"

Sandık kurulu başkanlıklarının devlet memuru olması gerektiği halde, birçok sandıkta bu kurala uyulmadığına belirten Soylu, "Sandık kurulu başkanlarından 96 tanesi CHP'nin üyesi çıktı. 3 bin 389 da sandık kurulu başkanlarının birinci derece akrabaları CHP üyesi çıktı. Bu devlet memuru olur buna bir şey diyemem. Ona söylenecek bir şey yok. Ama burada, bu anlayışla yerleştirilen sandık başkanlarında böyle bir mesele çıkmış oldu. Önümüzdeki 5 yıl bu şaibeyi İstanbul kaldırmazdı. İstanbul önemli bir şehirdir. Aynı zamanda Türkiye ve coğrafyanın önemli sembolüdür. O yüzden hem buna parti olarak itiraz ettik. Hem de bu seçimin şaibesinin üstüne yatırılırsa bundan sonraki seçimlere yönelik de ciddi bir problem çıkabilir." ifadelerini kullandı.


Soylu, "Cumhur İttifakı olarak şayet yüzde 52 oy aldıysak, millet bize şunu söyler, 'kardeşim sizin politikanızı beğeniyoruz. Ufak tefek eksiğiniz olabilir, onlarla ilgili mesajı almış olmalısınız' dedi ve bize yüzde 52 ile bize bir ruhsat verdi.  Şimdi, korkum şu, İstanbul seçiminden sonra sonuç ne olursa olsun, bunu bir ideolojik bir kavgaya dönüştürmeye çalışacak. Türkiye'nin siyasal istikrarını bir şekilde bozmaya çalışabilecek bir yapı oluşabileceğini bugünkü hal ve tavırlarından görebiliyorum. O yüzden İstanbullumuzu böyle bir anlayışın da esiri yapmamak bizim temel görevimiz olmalıdır düşüncesindeyim." Şeklinde konuştu.

DHA

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