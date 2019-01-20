İçecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz

ANTALYA (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen '2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bakan Kurum, 2 gündür geleceğe dair önemli konuları masaya yatırıp tartıştıklarını ve müzakere ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar yılda en az bir defa olmak üzere düzenlenmesi planlanan 2023'e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın ilkini Antalya’da gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

'ÇEVREYE DUYARLI SANAYİLEŞMENİN ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK'

Toplantının sonuç bildirgesini okuyan Bakan Kurum, mekansal strateji planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacağını söyledi. 2023 yılına gelindiğinde tüm illerde makro ve mikro düzeyde mekansal planların hazırlanacağını aktaran Bakan Kurum, "Tüm yatırımlar bu plan çerçevesinde hayata geçirilecek. Çevreye duyarlı sanayileşmenin önü açılmış olacak. Yine bunun yanında, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonumuza uygun olarak 3194 sayılı imar kanununda köklü bir değişiklik yapılacak" dedi.

'YILDA EN AZ 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını vurgulayan Bakan Kurum, il ve ilçe bazında hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile insan ve çevre odaklı dönüşüm projeleri hayata geçirileceğinin altını çizdi. Böylelikle mahalle kültürünün ve yatay mimarinin esas alınacağı bütüncül yaklaşımın benimseneceğini kaydeden Bakan Kurum, "Böylece, bozulmaya ve çökmeye yüz tutan afet riski altındaki alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevre koşullarına uygun dönüşümü sağlanacaktır. Kentsel dönüşümle, deprem başta olmak üzere afetlerdeki hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecek. Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamı, yani 6 milyon 700 bin konut dönüştürülecek. Tarihi mekanlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini artıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejiler belirlenecektir" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZ AKILLI ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirlerimiz hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek. Kırsal yerleşmelerde örnek mimari projeler uygulanacak. Kimlikli şehirler için yöresel mimari projeleri üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edilecektir. Yaylalarımızın, köylerimizin kültürel, tarihi ve doğal dokusu korunacaktır."

'YATIRIMLAR HAZİNE ARAZİLERİ İLE DESTEKLENECEK'

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretiminin teşvik edileceğini aktaran Bakan Kurum, "Yerli hayvancılık sektörünün canlandırılması Hazine taşınmazları ile desteklenecek. Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacak. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir" dedi.

'SIFIR ATIK PROJESİ GELECEĞİMİZDİR'

Plastik poşetle mücadelenin süreceğine değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yıl önce, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulamaya geçecektir. 2023 yılında 'Sıfır Atık’ta yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaşımız iş sahibi olacaktır. Plastik poşetle mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz."

'2023 YILINDA KATI ATIK HİZMETİ ALMAYAN HİÇBİR ŞEHRİMİZ KALMAYACAK'

Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerin bakanlıkça destekleneceğini dile getiren Bakan Kurum, böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanmasının sağlanacağını belirtti. Bakan Kurum, 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verileceğini söyledi. Bakan Kurum, "Böylece çöplerimizin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçilecek" dedi.

'ATIK SULARIN TAMAMI ARITILACAK'

2019 sonu itibariyle toplam belediye nüfusunun yüzde 89’una atık su arıtma tesisi ile hizmet verileceğinden bahseden Bakan Kurum, "Bu oran 2023 yılında yüzde 100’e çıkartılacak ve arıtılan atık suyun yüzde 5’i yeniden kullanılacaktır. Bu sayede akarsularımızı, derelerimizi, havzalarımızı korumuş olacağız. Aynı zamanda tüm arıtma tesisleri 7 gün 24 saat dijital ortamdan izlenecek ve çevremizin kirletilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Ülke olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında artıştan azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kurum, bölgesel ölçekte iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planlarının tamamlanacağını dile getirdi. Son yıllarda sıklıkla yaşanılan taşkın, sel ve kuraklık gibi afetler başta olmak üzere iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Kurum, bu amaçla öncelikle Karadeniz Bölgesi için başlatılan iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planı çalışmalarının, 2023 yılına kadar 7 bölge için tamamlanmış olacağını söyledi.

'BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU AĞI OLUŞTURULACAK'

Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacağını anlatan Bakan Murat Kurum, "Edirne'den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul- Ankara- Konya- Nevşehir- Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacak. Ulaşıma entegre şehir içi bisiklet yolu projeleri desteklenerek bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak. 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri tamamlanacak. Millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2023 yılında yaklaşık 15 metrekare olacak" dedi.

'ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİ İLE İHRACATTA AVANTAJLI DURUMA GEÇİLECEK'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat payını artıracak olan Çevre Etiketi Sistemi'ne geçileceğini belirten Bakan Kurum, seramik, tekstil, kağıt olmak üzere 3 üretim kolundaki ürünlere gönüllülük esasına dayalı olarak Çevre Etiketi verilmeye en yakın zamanda başlanacağını söyledi.

'TOKİ İLE 5 YILDA 250 BİN SOSYAL KONUT ÜRETİMİ SAĞLANACAK'

2023 yılına kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesi amaçlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, "Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edilecek. Kamusal alanların geliştirilmesini ve yatay mimariyi merkezine alan şehircilik anlayışıyla 2023 yılına kadar toplamda 250 bin bağımsız bölüm ülkemize kazandırılacak" dedi.

'5 YILDA 150 BİN VATANDAŞIMIZIN HAZİNE İLE MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazileri başta olmak üzere Taşkömürü Havzası içerisinde yer alan taşınmazların hak sahiplerine satışına devam edileceğini dile getiren Bakan Kurum, "İmar uygulamaları ve benzeri nedenlerle Hazine ile hisseli hale gelen taşınmazların hissedarlarına ve tapu fazlalıklarının maliklerine satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca, yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışına başlanılacaktır" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA ŞEHİR İÇİNDE KALAN SANAYİ ALANLARI ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK'

Bakan Kurum, daha yaşanabilir bir çevre, altyapı ihtiyaçlarının büyük oranda giderilmesi, içme suyu kayıp kaçaklarının azaltılması, atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için 5 yılda 30 milyar TL finansman sağlanacağını, 50 bin kilometre yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, "Devir işlemleri tamamlanan İstanbul Arnavutköy'de bulunan 1.5 milyon metrekarelik alanın planlaması ve projelendirmesi yapılacak. İstanbul'da şehir içinde sıkışmış sanayi alanlarımızın şehir dışına taşınması ivedilikle gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

'TÜM DENİZ VE HAVZALARIMIZDAKİ KRİTİK ALANLARI ONLİNE İZLEYECEĞİZ'

Denizde ve havzalarda kirlilik riski taşıyan tüm kritik alanların elektronik ortamda gerçek zamanlı izlemeye alınarak, çevre denetiminin yeni bir boyuta taşınacağını anlatan Bakan Kurum, tüm denizlerde izleme çalışmalarının 343 istasyonda yürütüleceğini belirtti. Bakan Kurum, 2023 yılında tüm denizler ve havzaların izleneceğinden bahsetti.

'EMLAK BANKASI KURULACAK'

Emlak Bankası'nın, bir katılım bankası olarak yeniden faaliyete başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankası sektöre finansal çözümler üretecek, yerel üretimi destekleyecek, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek, toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer alacaktır" dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI KURULACAK

Bakan Kurum, 2023 yılına kadar 5 bin 'Millet Konağı' yapılacağını söyledi. Yeni yurtdışı teşkilatı ile çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olunacağını anlatan Bakan Kurum, "Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olunacak. Çevre ve ikilim değişikliği alanında Avrupa Birliği fonları çok daha etkin kullanılacak" diye konuştu.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE TEMİZ ÇEVRE'

Sonuç bildirgesini okumasının ardından Bakan Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Güçlü Türkiye temiz yaşanabilir çevre için şehirlerin alt yapısının iyileştirilmesi çevre bilincinin artırılması yapmış olduğumuz projelerle mekansal strateji çerçevesinde planlı büyüyerek 2023 yılında şehirlerimiz yurt dışındaki metropol şehirlerle yarışacak. Dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer alma amacıyla bakanlık olarak çalışacağız. Bu hedefler doğrultusunda arkadaşlarımdan illerinde genel müdürlüklerinde uygulamaların projeleri aile anlayışıyla sürdürmelerini bekliyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, toplantıya katılan genel müdür, il müdürleri, daire başkanları ile fotoğraf çektirdi.