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İbrahim Kalın'dan İzlanda tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır" dedi.

İbrahim Kalın'dan İzlanda tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:47
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İbrahim Kalın'dan İzlanda tepkisi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi. Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınİzlanda
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