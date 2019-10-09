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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:14
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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındığı bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım 2019 tarihinde Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırımızı terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim KalınABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. OBrien
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