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İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapma kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldıklarını duyurdu.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:31
İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapma kararı aldık

İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapma kararı aldıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük."

Böylece, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldı. Sanayi tarafında da yeni yıldan geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gazda indirim yapıldı. Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında ise 2022 Kasım ayı esas alındığında 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında değişen oranlarda indirim gerçekleşti.

Ayrıca, 1 Mart'ta da ibadethaneler, dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri ve cemevlerinin kullandığı elektriğe indirim yapılmıştı. Yapılan değişiklikle daha önce kamu, özel ve diğer hizmetler sektörü tarifesi üzerinden kilovatsaat başına yaklaşık 330 kuruş ödeyen ibadethaneler ve cemevleri, artık alt kademe mesken grubu tarifesi üzerinden yaklaşık yüzde 50 düşüşle kilovatsaat başına yaklaşık 170 kuruş ödemeye başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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