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Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz

Karamollaoğlu: Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz

Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz

Karamollaoğlu: Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz

17 Mart 2019 Pazar 10:08
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Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz

BURSA (DHA)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Zannediyorlar ki biz kendilerine husumet besliyoruz, düşmanlık yapıyoruz, oturup düşünesiniz diye, ders alasınız diye tekrarlıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Bursa adayları tanıtım toplantısı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Burada partililere seslenen Karamollaoğlu, yerel seçimlere giderken bugüne kadar karşılaşmadıkları bir manzara ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan seçimlerin içerisinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı adeta bu seçimi, ittifak yaptığı MHP ile birlikte Türkiye’nin beka meselesine çevirdi. Bunu sık sık gündeme getiriyorlar ancak biz de ısrarla bir soru soruyoruz. 16 yılda ne yaptınız? İktidar partisi bütün problemleri çözeceklerini söylüyorlar, 16 yıldır beka problemi varsa bunun müsebbibinin kendileri olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

'SADECE DOĞRULARI SÖYLÜYORUZ'

Dünyaya yeniden barışı getirmek için yola çıktıklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Bunu istiyorsanız, sizin dünyada hatırı sayılır, kendisine güvenilen bir ülke haline gelmeniz lazım. Bu da ancak yeniden büyük Türkiye’yi kurarak sağlanabilir. Güçlü ve herkesin güvenebileceği bir ülke. Devleti yönetenler diyecek ki bu ülkenin yarısı vatansever yarısı hain, böyle bir ülkede Cumhurbaşkanı bütün vatandaşları kucaklıyor denilebilir mi? Tekebbür sahibi olduğunuz zaman problemleri çözemezsiniz. Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Zannediyorlar ki biz kendilerine husumet besliyoruz, düşmanlık yapıyoruz, oturup düşünesiniz diye, ders alasınız diye tekrarlıyoruz. Biz sizi üzmek için değil yanlışlarınızı düzeltesiniz diye söyledik, ne yazık ki söylediklerimizden ders alan ibret alan yok. Biz aynı şekilde kimseye karşı husumet beslemiyoruz sadece doğruları söylüyoruz. Bugün iktidarda bulunanlar geçmişte beraber siyaset yaptığımız insanlarımız ama bizim prensiplerimizin tamamını terk ettiler" dedi.

'HERKESE AYNI HİZMET ANLAYIŞIYLA YAKLAŞACAĞIZ'

"Biz İslamcı değil, Müslümanız" diyen Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla ne kastettiğimi herkes biliyor. Bazı arkadaşlarımız tepki gösteriyorlar. Bugün İslamcılığın geldiği mana dinin istismar edildiği mana, İslam’ı kendi dünyevi menfaatleri için kullanıyor buna da İslamcılık deniliyor. Ben onlardan değilim, biz onlardan değiliz, olmayacağız da. 16.5 yıldır iktidarsınız, bir asgari ücretlinin bile derdine derman olamadınız. Nerede kaldı Türkiye’nin derdine derman olasınız. Çözemezler, çünkü bu meseleleri ehline emanet etmiyorlar. İstişarede bulunmuyorlar. Bizim iktidara gelen belediyelerdeki kardeşlerimiz cepsiz bir ceket ile dolaşacak. Söz gelimi diyorum, cepleri olur da oraya haram para girmez, yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Dürüst olacağız. Mala, mülke, paraya yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Partizanlık yapmayacağız. Herkese aynı hizmet anlayışıyla yaklaşacağız. Kapımız herkese açık olacak. Bütün işlerimiz şeffaf olacak, adaletten şaşmayacağız. Bir hakim, devleti yönetenlerinin gözünün içine bakıp, onları memnun edecek mi diye düşünüp karar verirse orada adalet beklemeyin. Biz çok farklı bir anlayışla geliyoruz. Demokraside kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

Karamollaoğlu, daha sonra partisinin Bursa’daki 17 ilçenin belediye başkan adayı ve büyükşehir belediye başkan adayı ile birlikte partilileri selamlayarak programını noktaladı. Başkan Karamollaoğlu'na çeşitli hediyeler de takdim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluSaadet Partisi
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