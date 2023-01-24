Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.380,22
ALTIN
1.170,36
DOLAR
18,81
STERLİN
23,15
EURO
20,42
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa...
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Hollanda makamları net bir tavır almalı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır." dedi.

24 Ocak 2023 Salı 14:07
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

Saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu, tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi