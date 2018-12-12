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"Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teriyle, ekmekle uğraşılmaz." dedi.

"Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teriyle, ekmekle uğraşılmaz." dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:06
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"Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz"

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"na katıldı.

Çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, insan olmanın, insanca yaşamanın kendine göre özel koşulları olması gerektiğini söyledi.

ILO'nun 102 sayılı sözleşmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, burada 9 ayrı sigorta dalından söz edildiğine değindi.

Türkiye'nin bu sözleşmeyi 1971 yılında parlamentoda yasalaştırdığını ve 8 sigorta dalını uygulamaya başladığını belirten Kılıçdaroğlu, ancak 9'uncu sigorta dalı olan "aile yardımları sigorta dalı"nın ise Türkiye'de uygulanmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bütün sendikalardan rica ediyorum, bu aile yardımları sigortasının çıkması için birlikte mücadele edelim." dedi.

Asgari ücret

Ücrette adalet sağlanmasının da anayasada güvence altına alındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, asgari ücret görüşmelerine değindi.

Türk-İş'in güzel bir adım atarak görüşmelere asgari ücretle çalışan bir kadın işçiyi davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Geldi konuştu. 'Borçları ödedikten sonra bana 3 lira kalıyor' dedi. Şimdi insanda biraz vicdan olur, insaf olur. Üç lira ile ne yapılır? Senin yazlık, kışlık sarayın var, uçan sarayın var, elektrik, yol parası ödemezsin, her şeyin bedava, kilosu 4 bin lira olan çayları içersin, öbürüne dersin ki '3 lirayla geçineceksin.' Gelir dağılımının en çok bozulduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Özellikle sendikacı arkadaşlarımdan istirham ediyorum, eski parayla 1 milyar liranın üzerinde mevduatı olanlara baksınlar, kaç kişinin mevduatı var.

Bir de dönüp baksınlar vatandaşın ne kadar borcu var bankalara? Bütün bunlara bakıldığında ücrette adaletsizlik var. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında aylık alıyor. 600-500 lira alan var. İnsaf var, bu insan nasıl geçinecek. Asgari ücret alanlar 6 milyon 700 bin kişi. Bunlar 1603 lirayla geçinecekler.

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Biz şunu söyledik; CHP'li belediyelerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazandığımız yerlerde de 2 bin 200 lira yapacağız. Ocak-nisan farklarını da ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teriyle, ekmekle uğraşılmaz."

"İttifak" açıklaması

Kılıçdaroğlu, partisince Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"ndan ayrılırken de basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"İYİ Parti ile devam eden ittifak görüşmelerinde gelinen noktanın" sorulması üzerine Kılıçdaroğlu " Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur, Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı konuşulan Mansur Yavaş'la ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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