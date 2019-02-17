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'Hiç Kapanmayan Kütüphane' açıldı

İbrahim Kalın 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin açılışını yaptı

'Hiç Kapanmayan Kütüphane' açıldı

İbrahim Kalın 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin açılışını yaptı

17 Şubat 2019 Pazar 10:45
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'Hiç Kapanmayan Kütüphane' açıldı

İSTANBUL, (DHA) 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı millet kıraathaneleri ile de Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor" dedi.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu katıldı. Türkiye'de ilk kez Atatürk Kitaplığı'nda başlatılan 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane' projesinin ikinci etabı olan Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nin açılışına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Açılışta öğrencilerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve İBB Başkanı Uysal daha sonra proje ile ilgili konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ 2019'UN İKİNCİ YARISINDA AÇILACAK"

İBB'nin sunmuş olduğu 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin son derece önemli bir hizmet olduğunu belirten Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. İslam medeniyeti vahiy ile başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesiyle de kitap medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bizim kültürümüz okuma üzerine kurulmuştur. Bu çağda bizim kitaplardan uzak bir hayat sürmemiz düşünülemez. Hem geçmişi anlamak hem de bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek bu mekanlar son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı miller kıraathaneleri ile de Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllardaki okuma oranlarına baktığımızda da basılan ve okunan kitap sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Ankara'da da bir Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşa ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında hizmete açılacak" dedi.

ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAMI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise 7/24 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'nin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Ümraniye'deki Süheyl Ünver Kütüphanesi'nin de 24 saat İstanbullulara hizmet vereceğini kaydeden Uysal, ilerleyen günlerde Başakşehir Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi ile Fatih Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nin de 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.

Barbar Modern Medeni adlı kitabını imzalayarak öğrencilere dağıtan Kalın, daha sonra Uysal ile birlikte kütüphaneye gelen öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kütüphaneİbrahim Kalın
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