Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz

MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, bir dizi temaslar için geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Kente ilişkin bilgiler alan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu meydan okumalara karşıda bizim ayakta tutacak olan şey neyin ne olduğunu iyi şekilde anlamak, büyük resmin farkına varmak ve içeride dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi, insicamımızı en güzel şekilde koruyarak, cümle aleme karşı uyanık olmak ve Türkiye'nin bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirmektir. Türkiye'nin maalesef daha güçlü bir ülke olarak bu bölgede ayakta durmasını istemeyenler içeriden ve dışarıdan Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdüreceklerdir, bunu da biliyoruz. Özellikle son dönemlerde terör örgütleri üzerinden bir şekilde Türkiye hizaya çekilmeye, bloke edilmeye çalışılıyor. Aslında bu yeni bir şeyde değil. PKK üzerinden neredeyse 40 yıldır Türkiye bir şekilde ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldı. Kararlı, dirayetli bir şekilde çok şükür bu tehlikeyi ciddi bir şekilde bertaraf ettik. Ama bu sefer hemen Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızın hemen güneyinde yine PKK'nın şubesi olan terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı" dedi.







'AKÇAKALE'DE 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU'



Cumhurbaşkanının başkomutanlığında, dirayetinde, onun öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca, fedakarca mücadelesiyle Barış Pınarı Operasyonu'nda başarı sağlandığını söyleyen Kurtulmuş, "Ortada emperyalistlerin tuzaklarını, oyunlarını yani bölgeyi daha fazla bölüp, parçalamak için orada bir terör koridoru oluşturma tezlerini çürüterek, onları bir kenara attık. Ama öyle görünüyor ki terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı saldırılar devam edecektir. Akçakale'de terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısıyla 2 askerimiz şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin. Ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin bu kahramanca, destansı direnişi, mücadelesi sayesinde Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin tamamını biz bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkasında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi desteklerle hangi ülkelerin başkentlerinde sarılıp sarmalanıp bir şekilde büyütülsünler hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Bu kararlılık içerisinde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.







'TERÖRÜN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ'





Milletin terör örgütlerine pabuç bırakmayacağını ifade eden Kurtulmuş, "Eninde sonunda milletimiz bu mücadeleyi kazanacaktır" diye konuştu.



Kurtulmuş, terörle mücadelede herkesi samimi olmaya davet ederek, "Gerçekten teröre karşı mücadelede ortak bir cephe oluşturulmasını temenni ediyoruz. 'Bana yakın, bana uzak terörist, bana zarar veren, zarar vermeyen terörist' olmaz. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bu terör örgütlerini destekleyen ülkelerin de eninde sonunda bunu anlayacaklarını biliyoruz. Biz bu mücadelede kararlıyız. Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi 'Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı Uygulaması' kapsamında Orduzu Pınarbaşı mevkiindeki 'Kongre ve Fuar Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, bu coğrafyanın, bu asil milletin, bu coğrafyanın egemen olmasından rahatsız olanların, bu coğrafyanın bir insanlık yurdu haline gelmesinde rahatsızlık duyanların dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde bir takım oyunlar oynamaya devam ettiklerini kaydederek, şunları söyledi: "İstiyorlar ki; bu aziz millet 40 yıldır terör örgütleri vasıtasıyla meşgul edildiği gibi yine ayaklarına prangalar bulunsun. İstiyorlar ki, hemen Türkiye'nin güneyinde Suriye'de oluşturulacak terör koridoruyla bu medeniyetin insanlığın, esenliğin son rotası olan Anadolu kıtası huzur bulmasın, rahat bulmasın. İstiyorlar ki; bu coğrafyanın insanları nasıl bir asır evvel sınırlarını bölerek birbirlerinden ayırdılarsa şimdi bu coğrafyanın insanlarını gönüllerini ve zihinlerini ayırsınlar ve birbirlerine düşman etsinler. Onun için PYD'yi desteklerler, onun için PKK'yı desteklerler, onun için DEAŞ'ı desteklerler, onun için FETÖ'yü desteklerler. Bu milletin yeniden güçlü büyük bir millet olarak ayağa kalmasını önlemek için bunları desteklerler. Bize düşen, Malatya'nın güzel insanlarına düşen Anadolu kıtasının bu ferasetli insanlarına düşen aziz milletimize düşense Allah'ın izniyle bu oyunları bozmak ve emperyalist bu acıyı ters düz etmektir. Nasıl yapacağız? Güçlü bir şekilde önce bir araya birlik içerisinde geleceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, aramızdaki dostluğu, kardeşliği, birliği, dirliği daim kılacağız. Ayrıca aziz milletimizin millet varlığımızı sadece Türkiye'deki 82 milyondan ibaret görmeyeceğiz. Millet varlığımız Arakan'dan, buradan 8-9 bin kilometre öteden, Asya'nın en ucundan başlar Afrika'nın en batısına kadar gider. Millet varlığımız Kafkaslardan, aynı şekilde Arabistan çöllerine kadar gider, millet varlığımız Balkanlardan, ön Asya'ya kadar uzanır. Bütün bu millet varlığımıza sahip çıkarak, dostluklarımızı pekiştirerek, içerde de birliğimizi, dirliğimizi sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu oyunları bozuyoruz. Hep beraber bu oyunları bozmaya ahdediyoruz. İşte Barış Pınarı operasyonu Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, kahraman ordumuzun kahramanca mücadelesiyle Allah'a çok şükür başarıyla sonuçlanmıştır. Zannettiler ki; Türkiye konuşur, konuşur bir hareket yapamaz öyle mi? Paylaşmışlar 'Fırat'ın batısı Rusların, Fırat'ın doğrusu Amerikalıların' paylaşmışlardı; 'falanca terör örgütü filancanın, öteki terör örgütü filancanın' önce anlatın bakalım 'DEAŞ' dediğiniz bu örgüt nasıl bir araya geldi, nasıl 80 bin terörist bir arada toparlandı ellerine en önemli dünyanın en gelişmiş ölüm silahları verildi. Anlatın bakalım bu PYD'ye binlerce TIR, silahı kim ne için verdi? Amaç açıktı bu coğrafyada halkları dağıtmak, bu coğrafyanın insanlarını kendi emperyalist projelerinin parçası haline getirmek. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu coğrafyanın esas unsuru olan bu aziz millet, aziz Türk milleti hiçbir zaman ferasetinden bir şeyler kaybetmez. Bu millet hiçbir zaman oynanan oyunu büyük oyunun detaylarında kaybolmaz, büyük oyunun asalını görür, resmin tamamını görür. Oyunu gördük, bu emperyalist projeyi bozmaya niyet ettik ve Allah'ın izniyle Barış Pınarı operasyonuyla tarihi anlamda bir dönemde adımı geride bıraktık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu ana çerçeve içerisinde milli hedeflerimizde bir ve beraber olmak üzere aynı zamanda ülkemizin ekonomik şartlarını da daha ileriye götüreceğiz."

