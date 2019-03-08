Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Enerji veren bir ruhu var kadınlarımızın. Gerek anne gerek eş olsun... Toplumun her kesiminde her noktasında bu değerli gün vesilesi ile cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığımızın artmasını isteyerek başlıyorum konuşmama.

Türkiye'nin cinsiyetle ayrımcılık noktasında ciddi yol katettiğimizi görmemize vesile oldu. Türkiye'de cesur, özgüvenli ve girişimci kadınlar engel tanımadan üretime katılıyor ve katma değer üretiyor. Kadınlarımız üretime katılıyorlar, katma değer üretiyorlar. Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce şahit oluyoruz. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yaptığımız ziyaretlerde gençlerimiz ve kadınlarımızla oturup istişare ediyorum. Tüm bu temaslarda müthiş bir enerji oluyor. Her alanda kadınlar daha fazla yer almalı.

Tüm alanlarda kadınların daha fazla yer alması daha verimli bir üretim yapısına ulaşmamıza yardımcı oluyor. Dünyadaki küresel ekonominin ne kadar sert bir mücadele içerisinde olduğunu gördüğümüzde 82 milyon olarak toplumun asgari yarısı dediğimiz kadınlarımız. Bu enerjiden maksimum yararlanmak zorundayız.

Ayrımcılığın ve adaletsizliğin ülkemizin önünde büyük bir set olmasına müsaade etmemeliyiz. Türkiye bu dönemleri de yaşadı. Kadının kadına yaptığı ayrımcılığı da yaşadı. Türkiye cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir hafızaya sahip. 1934 yılında Türkiye millet, kadınların seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerden oldu.

Toplumsal hafızamızdaki bu ve benzeri önemli referasnlar yeterli değil. Son 15-20 yıldaki rakamlar ortada, çok ciddi bir rakama ulaştı. Özel sektörde yakaladığımız bu ivmeyi kamu noktasında istediğimiz noktaya çıkaramadık, çıkarmamız lazım. Kadınlarımız çok az... Bakanlığım başta olmak üzere tüm diğer bakanlıklar ve kamu pozisyonları olmak üzere kadınların bu bağlamda daha fazla takip etmelerini ve bizi zorlamalarını talep ediyorum.

Yeni ekonomi programı olarak isimlendirdiğimiz yeni sistem, Türkiye için çok önemli bir adım oldu. Çok yüksek bir eğitimli insan gücüne sahibiz. 2002 yılına kadar tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm yıllık bütçelerinde en yüksek payı alan, Milli Eğitim Bakanlığı olmuştur. Ülkemizin pota

16 yıldır her alanda ciddi değişim ve dönüşüm sütreçlerinden geçti. Ülkemiz daha demokratik, siyaseten daha istikrarlı, ekonomik olarak da çok daha güçlü bir çehreye doğru adım adım hızlı ilerliyor. Şüphesiz, her bir kadının hikayesi bu yolculuğa çok değerli katkılar sundu. Başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için bundan sonra da engel tanımadan engel tanımadan bize yeni ufuklar açması çok önemli. Biz kadınlarımıza sonuna kadar inanıyoruz.