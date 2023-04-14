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Hedefimiz uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz, uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak ve TSK'yı askeri uzay gücü haline getirmektir." dedi

14 Nisan 2023 Cuma 15:38
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Hedefimiz uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak

ANKARA AA- Bakan Akar, İMECE uydusunun uzaya fırlatılacağı anı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri ile izlemek üzere Ankara'daki TÜBİTAK Uzay yerleşkesine geldi.

İMECE uydusunun uzaya fırlatılması 27 saniye kala olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenince Bakanlar Akar ve Varank, "hayırlısı olsun" temennisinde bulundu

"İMECE, Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak"

Milli Savunma Bakanı Akar, İMECE uydusuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Daha gelişmiş imkan ve kabiliyetlere sahip İMECE Uydu Sistemi ile TSK'nın keşif gözetleme ve hedef istihbaratına yönelik ihtiyaçlarını kendi imkanlarımızla dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayacak hale geleceğiz. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın uydu görüntüsü ihtiyacı daha hızlı bir şekilde temin edilecektir. Sahip olduğu üstün nitelik ve kapasitesi, manevra kabiliyeti ve gelişmiş yer sistem özellikleri ile İMECE uydusu, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularıyla Türkiye’nin uzaydaki gücünü artıracaktır."

Yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonrasında envantere alınacak olan İMECE uydusunun komuta kontrolünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde olacağını, bunun Keşif Uydu Tabur Komutanlığınca yapılacağını aktaran Akar, "Böylece aynı yer istasyonundan birden fazla uydunun komuta kontrolünü gerçekleştiren sayılı askeri güçten biri olacağız. Halihazırda TSK, NATO’da uzay kabiliyetine haiz birkaç ordudan biri. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. NATO'daki tüm uzay faaliyetlerini yakından takip ediyor ve katkıda bulunuyoruz." dedi.

Uzayın askeri kullanım alanı ve gelecekteki etkisinin farkında olduklarını vurgulayan Akar, "Hedefimiz, uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak ve TSK'yi askeri uzay gücü haline getirmektir. Bu bizim için önemli bir hedeftir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha büyük ve güçlü konuma getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, asil milletimizden aldığımız güvenle çok şükür buna da muktediriz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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