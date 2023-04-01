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"Hedef Z Kuşağının Oyunu Almak"

Başarılı iş insanı Uğur Görkem Demir, iş dünyasında gerçekleştirdiği Z kuşağına yönelik başarılı iletişim faaliyetlerini bu defa politika arenasında uygulayarak genç nesillere ulaşmakta kararlı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:51
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"Hedef Z Kuşağının Oyunu Almak"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun yıllar iletişim, medya ve sağlık alanlarında yürüttüğü çalışmalar ve Ak Parti'de Bakırköy ve Kadıköy'de yönetici olarak kazandığı deneyimleri, daha aktif şekilde partisi ve İstanbullular için kullanma hedefinde olduğunu belirten Uğur Görkem Demir, İstanbul 3. Bölge Ak Parti milletvekili aday adayı oldu.

2010 yılından bu yana çeşitli parti kademelerinde görev alan Demir, bu zamana kadar gerçekleştirdiği tüm proje ve işlerde hep genç nesillerle iletişim halinde olduğunu ve bu yönde çok değerli deneyimler kazandığını söyledi. Sosyal medya ve web alanında bir çok başarılı işler yürüttüğünü, futbol ve televizyon dünyasında da iletişim alanlarında çok sayda projede yer aldığını söyleyen Uğru Görkem Demir, son dönemde sıfırdan başladığımız sağlık sektöründeki firmamızla, sosyal medya ve internet mecralarını kullanarak gerçekleştirdikleri tanıtım ve medya çalışmaları ile tamamı genç nesil diye ifade edilen Z kuşağından oluşan çok büyük bir kitleye dokunduklarını, hizmet verdiklerini belirtti. Uzun zamandır gençlerden oluşan ekibiyle, her türlü teknolojik trendi yakından takip ettiklerini ve bunun meyvesini iş dünyasında aldık diyen Uğur Görkem Demir, "Hem Kadıköy hem de Bakırköy gibi tamamen genç nesilleri hedeflediğimiz ve Ak Parti'ye kattığımız siyaset dünyasını, yine işimde elde etiğim gençlere ulaşma tecrübemi, şimdi daha ileri bir aşamaya taşımak, memleketime daha üst seviyelerde hizmet etmek için partim Ak Partiden 3. Bölge Milletvekili aday adayı oldum" dedi.

Ailesi Yozgatlı olan ve İstanbul doğumlu Uğur Görkem Demir, evli ve iki çocuk babası.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uğur Görkem DemirAK Parti
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