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Hedef 5 milyon öğrenci

Bakan Özer, “Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyona çıkarmak için çalışacağız.” dedi.

25 Aralık 2022 Pazar 16:43
Hedef 5 milyon öğrenci

ANKARA (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık 2021'de toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın ardından geçen bir yılda alınan kararlardan 81'i uygulamaya geçirildi. 

Öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği yemesi ve okul terklerinin azaltılması gibi önerilerin de yer aldığı tavsiye kararlarına ilişkin çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temalarının ele alındığı Şura'da, büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı alındığını anımsattı.

Şuraya ilişkin mart ayında yayımlanan ilk izlenim raporunda, bakanlığın attığı adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayının 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktığını bugün gelinen noktada ise bu sayının 81'e yükseldiğini bildiren Özer, aradan geçen 1 yılda bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Hali hazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mahmut ÖzerMilli Eğitim Bakanı
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