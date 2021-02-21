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HDP'li Taşdemir hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

21 Şubat 2021 Pazar 13:40
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HDP'li Taşdemir hakkında soruşturma

ANKARA, (DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı televizyon programında Gara'ya giden milletvekilinin HDP'li Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

DHA

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