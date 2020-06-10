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HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır'da gözaltına alınıp tutuklanan HDP'li Leyla Güven, tahliye edildi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:05
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HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasının ana davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Leyla Güven'in avukatı, müvekkilinin daha önce tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliye edilmesini talep etti. 

Avukatının yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Güven'in tahliyesine karar verdi. Güven'in cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDPLeyla GüvenTBMM
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