HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da

ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan 2 dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.



TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Karma Komisyon, 2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.



Komisyon Başkanı Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini belirterek, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir. Müzakereleri, Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz" dedi.



Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını belirten Bozdağ, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını kaydetti. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

