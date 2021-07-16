HDP'li Gergerlioğlu, yeniden milletvekili

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından hükmün 17 Mart 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Gergerlioğlu, karara itiraz ederek, AYM'ye başvurdu. Yüksek mahkeme, Gergerlioğlu'nun, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile 'ifade özgürlüğü' hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de Gergerlioğlu'nun tutukluluk halinin sona erdirilmesini kararlaştırdı.

'Hak ihlali' kararının ardından 6 Temmuz'da tahliye edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili mahkeme kararı, TBMM'ye gönderildi. Karar, bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, kararın okunması sonrası Gergerlioğlu yeniden milletvekilliğe dönmüş oldu.