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Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz." dedi.

12 Mart 2023 Pazar 18:22
Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz

Hatay (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi." dedi.

Depremlerden etkilenen Hatay'a ilişkin, "Önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefete de seslenerek "Böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz o ise yalan. Böyle bir felaketi yaşadığımız dönemde böyle bir iftira içerisine girilir mi?." dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"(Hatay'da su sorunu) Sıkıntının tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınmasıyla bu mesele kati olarak çözülecektir. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanHatayKonutKöy Evi
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