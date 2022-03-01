'Güvenlik zirvesinde diğer parti genel başkanları neden yok'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldığını anımsattı. Kılıçdaroğlu "Siz bir zirve topluyorsunuz, eğer zirve devletin bir zirvesiyse; bu MGK olmalı. Ama siz bu kurumu kenara bırakıp, bir paralel yapı inşa ediyorsanız ve bunu partileştirmişseniz ciddi bir sorun var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok. Güvenlik zirvesi parti zirvesi midir, Türkiye Cumhuriyeti'nin zirvesi midir? Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor. 'Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sözcüsünüz. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun. Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü konuşur, Genelkurmay'dan konuşur, Milli Savunma'dan, Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkar, konuşur. AK Parti'nin parti sözcüsü devlet adına nasıl konuşur? Bu devletin, bu duruma düşürülmesinden üzüntü duyuyorum" dedi.

'İLK KEZ GÖRÜYORUM, REZALET BİR DURUM'

Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yürütmenin TBMM'ye bilgi vermesi gerektiğini belirterek, "Siz 600 milletvekiline saygı duyuyorsanız, siz milli iradeye saygı duyuyorsanız, bu olay olduğunda yürütmeden birisi gelir, bilgi verir. Devletin bu kadar çürüdüğünü, ayaklar altına alındığını ilk kez görüyorum. Rezalet bir durum. Burnumuzun dibinde savaş var. 'Güvenlik zirvesi' diye bir zirve toplayacaksın, TBMM'yi, Dışişleri'ni devre dışı bırakacaksın, parti sözcüsü devlet adına açıklama yapacak. Diğer parti genel başkanları neden yok? O zirvede akıl olmadığı için, o zirvede bütün olaylar net tartışılmadığı için zikzaklar işlemeye başladı. Erdoğan, 'Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddettiğimizi belirtiyorum' diyor. Doğru mu, doğru. Madem ki dünyanın istikrarına vurulan ağır bir darbe, Avrupa Konseyi'nde niye çekimser davranıyorsun? MGK'yı toplasaydın, böyle zikzaklar çizmezdin. Güvenlik zirvesinde AK Parti Genel Başkanı orada, diğer parti genel başkanları neden yok? Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığınızda devletin toplaması gereken ilk kurum MGK'dır. MGK toplansaydı, herkes gerçekleri öğrenebilir miydi, öğrenirdi. Ne kadar işe yaramaz insan varsa toplamışsın, sonra güvenlik zirvesi diyorsun, ne zirvesi? " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca elektriğe yüzde 127 zam yapıldığını belirterek, "Erdoğan söylediklerini geri aldı ve 'Tarifeleri indireceğiz' dedi. Zam gelmeden önce açıklama yapmıştım. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Şimdi 'KDV'yi sıfırla' dedik yüzde 8 yaptı. En azından hazirana kadar sıfırla. Bunu yaparsa protestomu bitireceğim" ifadelerini kullandı.