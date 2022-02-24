"Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM de acilen toplanmalı"

DENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM'nin de acilen toplanması gerektiğini, sürecin dikkatle izlenmesi gereken bir noktada olduğunu söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında ilk olarak İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girip, esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacağı Merkezefendi Kültür Merkezi'ne geçti. Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine değinen Kılıçdaroğlu, "Nükleer güce sahip olan bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor. Avrupa'nın göbeğinde yapıyor ve bütün dünya seyrediyor. Türkiye'nin bu süreçte doğru adımlar atması çok önemli. Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor. Bu nedenle Denizli'de diğer programlar da vardı, bu toplantıdan sonra o programları iptal etmek zorunda kaldım. Bu toplantıdan sonra Ankara'ya dönmek zorundayım. Buradan Denizli'den, Denizli'nin saygın insanlarının, muhtarlarının, kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin huzurunda ifade ediyorum. Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın. TBMM'ye açık mı, kapalı mı, neyse bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik, sorunlu bir süreci yaşıyoruz" dedi.



'SADIK KALMAK LAZIM'



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlı olduğunu ifade ederek, "Bunun yarattığı riskleri 2019'dan bu yana anlattık. Enerjideki bağımlılık, nükleer santralle beraber daha da artacak. Dünyanın en pahalı elektriği kullanılacak. Montrö Anlaşması'na Türkiye Cumhuriyeti devletinin sadık kalması lazım, baskı altında kalmaması lazım. Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı, sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyoruz. Atılacak her bir yanlış adımın bize faturası ağır olur. Olağanüstü gelişmeleri yakından takip ediyorum. İttifakı oluşturduğumuz ve kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundayım. Herhangi bir olumsuz tabloyla Suriye konusunda yüklenilecek faturanın da dikkate alınması gerekiyor" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Almanya'nın, Türk kökenli iki vatandaşının Covid-19'a karşı aşıyı keşfetmesiyle milyarlarca dolar kazandığını kaydederek, "ABD ile Çin arasındaki kavganın temelinde yüksek yetenek inşası yatıyor. Bizim gençlerimiz umudu yurt dışında arıyor. Bu tablo düzeltilmezse Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdı biz de teknoloji devrimini kaçıracağız. Kaçımız farkında bunun? Siyaset kurumu farkında değil. Geleceği bilmiyor siyaset kurumu, dünyayı iyi okumuyor. Sanayici kısmen farkında, görüyor, biliyor ama bu maalesef yeterince işlenmiyor. Yüksek yetenek inşasını sağlamanın ve bunu büyütmenin yolu planlamadan geçiyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılması önemli sorunlara neden oldu. Eğer siz planlamayı sağlıklı yaparsanız, işi ehline verirseniz, hangi parti iktidara gelirse gelsin sağlam, güçlü bir kadroyla çalışılmış olur. Şimdi böyle bir kadro yok" ifadelerini kullandı.



'İKTİDARA GELDİĞİMİZDE LİYAKATİ GETİRECEĞİZ'



Konuşmasının devamında hükümetin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk yapacakları işin liyakati getirmek olacağını söyledi. Strateji planlama teşkilatı kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bakan, bürokratlar herkes hesap verecek. Her kuruşun demokratik kurallar içinde sorgulandığı bir düzen getireceğiz. Devlette liyakat ve adalet, bunu kesinlikle sağlayacağız. Partizanlığı devletin içinden çıkarmamız lazım. 'Benim adamım gelecek, bu işi yapacak.' Yok, kardeşim, o işi en iyi kim yapıyorsa o gelecek. Liderler zirvesinde de bu düşüncemi dile getirdim. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Doğru kullanılan bir teşvik politikasının Türkiye'ye getirdiği avantajlar açısından sanayi politikasını yeniden gözden geçirmemiz lazım.”



Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla basın kapalı yaptığı toplantının ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili gelişmeler nedeniyle Denizli'deki diğer programlarını iptal ederek karayoluyla Ankara'ya harekete etti.