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Günde bin üye partimize kaydoluyor

İYİ Partili Aydın: Günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:55
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Günde bin üye partimize kaydoluyor

KIRIKKALE (DHA)

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bugün itibarıyla 278 bin üyeleri olduğunu söyleyerek, "Yani neredeyse günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kırıkkale'de partisinin gençlik kolları toplantısına katıldı. Aydın, 3-4 aylık süreçte 30'a yakın ili gezdiğini, bu illerde partiye katılım törenleri yaptıklarını söyledi. Aydın, "Bugün parti olarak bu konuda ciddi bir çalışma yapıyoruz, seferberlik halindeyiz; çünkü üye yapmak demek, aynı zamanda sahada olmak demek. Bugün bir vatandaşımızı partiye üye yapmak aynı zamanda bir siyasi parti faaliyetidir. O yüzden bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Bugün itibarıyla 278 bin üyemiz var. Yani neredeyse günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor. Mart ayı sonunda 300 bin üyeyi, yılsonunda ise 400 bin üyeyi bulacağımızı planlamıştık. Galiba bu rakamı yıl ortasında bulacağız. Ama erkenden bir şey söylememiş olayım. 50 yıllık partilerin 400-450 bin üyesi olduğu düşünüldüğünde, 2 yıllık bir partinin nasıl milleti ile bütünleştiğini, hızlı bir şekilde iktidara doğru yol alıp yöneldiğini gördüğümüzde büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyuyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiKoray Aydın
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