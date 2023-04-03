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Girbiyanoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’na hazır 

AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı Mehmet Selim Girbiyanoğlu İzmir’in Türkiye Yüzyılına hazır olduğunu belirterek 14 Mayıs’ta yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi. 

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:27
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Girbiyanoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’na hazır 

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK 

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kazananın Türkiye olacağını ifade eden Girbiyanoğlu;” Türkiye Yüzyılı bir vizyon meseledir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerek ulusal gerekse küresel anlamda bir şahlanış dönemidir. Millet Devlet el ele vererek her sektörde öncü olmanın girişimidir. Sosyal hayattan tutun iktisadi hayata bir çağ atlama nişanesidir. 22 yıllık iktidarımızın elde ettiği nice kazanımların millete çok daha büyük hizmetler olarak dönüşeceği bir dönemin adıdır.” Dedi.

İZMİR TÜRKİYE YÜZYILINA HAZIR 

Saha çalışmalarında AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir ilgi olduğunu dile getiren Girbiyanoğlu; “ Türkiye’nin gözbebeği İzmir’imizde saha çalışması yaparken Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan ilginin had safhada oluşu bizi çok mutlu ediyor. Kentin birkaç beceriksiz yerel yönetici yüzünden yıllarca hizmetlerden geri kaldığını tüm İzmirli hemşehrilerimiz net bir şekilde görüyor. Belediyeciliğin asli bir görevini bile yapamayanlarla Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dünyaya meydan okuyanların arasındaki farkı daha net bir şekilde görüp partimize ve liderimize olan teveccühlerini dile getiriyorlar. Bu durum 14 Mayıs’ta sandıklara da olumlu bir şekilde yansıyacaktır.” Dedi. 

KILIÇDAROĞLU BiR BALONDUR 

Girbiyanoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Türkiye’nin muhalefet anlamında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli olan her projeye sırtını dönen, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan, müslümanlar olarak alnımızı koyduğumuz seccadeye ayakkabısıyla basan, memleket faydasına tek bir çivi bile çakmayan bu anlayış 14 Mayıs’ta bir yenilgiyi daha tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar yabancı danışmanlara başvursun bizim milletimiz Anadolu ferasetiyle onu tekrar sandığa gömecektir. Kılıçdaroğlu’nun Dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın karşısında bırakın rekabete girmesi bunun aynı cümlede kullanılması bile beyhude bir çabadır. Kılıçdaroğlu bir balondur. Milletimiz 14 Mayıs’ta hem o balonu hem de sandıkları patlatacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Selim GirbiyanoğluAK PartiAK Parti İzmirİzmir
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