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Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, gençleri teknoloji bağımlığına iten ortak özelliğin yalnızlık olduğunu söyledi.

Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, gençleri teknoloji bağımlığına iten ortak özelliğin yalnızlık olduğunu söyledi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:10
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Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık

ANKARA - Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla TBMM'de kurulan komisyon, çalışmalarını tamamlayarak rapor haline getirdi. Raporda, 150 civarında gencin intiharının 'mavi balina' oyunu ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

'İLERİ ZEKALILIK GÖSTERGESİ SANILIYOR'

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, çocuk ve gençlerin internette çok fazla dolaşmasının, bilgisayar oyunları ile meşgul olmasının aileleri tarafından 'ileri zekalılık göstergesi' olarak zannedildiğini belirterek, "Tam tersine; çocukların bu tür teknoloji ile olan bağımlılık derecesindeki ilişkileri aslında gerçekten ne kadar yalnız olduklarının, ne kadar yardıma muhtaç olduklarının, ne kadar insani duygular peşinde olduklarının, bu tür insani ilişkilerden, şefkatten, merhametten ne kadar uzak kaldıklarını ve o yüzden buralara adeta taştıklarını gösteren meşguliyetler bunlar. Aileler zannediyorlar ki çocukları bilgisayarlarıyla uğraştıkça çok farklı dünyalar da çok farklı parlaklıklar keşfediyor. Hayır, tam tersine bu meşguliyetler bizim çocuklarımıza ilgi göstermediğimiz, onları ihmal ettiğimizi gösteren meşguliyetlerdir" dedi.

'ORTAK ÖZELLİKLERİ YALNIZLIK'

Avcı, teknoloji bağımlısı gençlerin ortak özellikleriyle ilgili, "Gün ve saat farkı gözetmeksizin, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, çocukluk çağından ergenlik çağına kadar, çocuklarımızın ekrana esir olmaları ne kadar insani özelliklerden ve sıcaklıklardan mahrum kaldıklarını gösteren bir çığlıktır aslında. Bu gençlerin ortak özelliği yalnızlık. Özellikle bu tür bilgisayar oyunları ki, bazıları telaffuz bile etmek istemediğimiz trajik sonuçlara yol açan programlardır, oyunlardır. Bir süre sonra gençlerin tamamen kendi dünyaları, gerçek reel yaşantılarıyla bağlantılarını koparan ve onları kendi zihinsel esareti altına alan bir dünyaya sürüklüyor. Bu da pek çok psikolojik hastalıkların tetikçisi oluyor. Tam tersi de olabilir. Oyunlar, var olan psikolojik rahatsızlıkları gün yüzüne çıkarıyor. Yaygın bir şekilde etkisi altına alıyor. Ciddi manada tedavi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi AvcıTeknoloji Bağımlılığı
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