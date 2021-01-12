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Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yeşil, başarılı ilçe başkanlarına teşekkür belgesi verdi

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Dr. Abdullah Yeşil, 12 ilçe Başkanının Başarılı Çalışmalarından dolayı il binasında yapılan toplantı sonrasında teşekkür belgesi takdim etti.

12 Ocak 2021 Salı 13:30
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Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yeşil, başarılı ilçe başkanlarına teşekkür belgesi verdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Dr. Abdullah Yeşil, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Şanlıurfa 12 ilçe Başkanlarının başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verilmesinden dolayı açıklama yaptı.

Başkan Yeşil, Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu Başkanlığında 81 il ve ilçe başkanlarının başarılı çalışmaları her gün geçtikçe halkın takdirini topluyor. Şanlıurfa İl Teşkilatımız, İlçe Koordinatörlerimizin başarılı çalışmaları neticesinde 12 ilçemizde 12 ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ilçede yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Bugün ilçe Başkanlarımıza Teşekkür Belgesi takdim ettik. Seçim varmış gibi bizde 12 ilçemiz ile beraber çalışmalarımız devam etmektedir Gelecek Bizim olacak, Gelecek bizlerin olacak, Gelecek Türkiye Olacaktır. 

İlimizde 13 ilçemizin 12 ilçesinde teşkilatlandık ve 12 ilçemizde Gelecek Partisi bayrağını dalgalandırmayı başardık.

Biz bu yola çıkarken bize Parti Kuramazsınız, Parti kurarsanız Teşkilat bulamazsınız diyorlardı. Bizde şimdi bunlara İşte Parti İşte Teşkilat diye cevap veriyoruz.

Bugün burada bu cesur yürekli arkadaşlarımızla birlikteyiz, Arkadaşlarımızla 1 yılı aşkın bir süredir beraber çalışıyoruz, İlçe başkanlarımızın göstermiş oldukları, örnek davranışları, çalışkanlıkları ve gayretlerinden dolayı Teşekkür ediyoruz, İlçe Başkanlarımıza siz değerli basınımızın huzurunda bu Teşekkür belgesini Takdim ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Dedi.

Gelecek Partisi Şanlıurfa’da İl Başkanı YEŞİL, Şu İlçe Başkanlarına Teşekkür Belgesi verdi. Bunlar ise:

Birecik: Ahmet Aslan – İş Adamı

Halfeti: Mehmet Özden – İş Adamı

Suruç: Fehmi Laçin – İş Adamı

Haliliye: Mir Müslüm Çiçek- Avukat 

Akçakale: Mustafa Çiftçi - Esnaf

Bozova: Erkan Doğan – Turizmci

Ceylanpınar: Salih Kalemli – İş Adamı

Eyyubiye: Mahmut Demir – İş Adamı

Harran: Mehmet Özyavuz – Eğitimci

Hilvan: Aziz Salgın – İş Adamı

Karaköprü: Ahmet Yavuz – Turizmci

Viranşehir: Ahmet Koç – Ziraat Mühendisi

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.01.2021 13:32
Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı YeşilBaşarılı Ilçe Başkanlarına Teşekkür Belgesi VerdiDinçer Karacalar
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