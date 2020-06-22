Gelecek Partisi Gençlik Politikaları Ankara`da Bir Araya Geldi  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gelecek Partisi Gençlik Politikaları genel merkez birimi, il gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile 20. 21 Haziran 2020 tarihinde yüksek katılımla genel merkezde ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Gençlik politikaları birimi Ege bölge koordinatörü Sn. Mustafa Erkan ÖNCEL geleceğin umudu olan genel merkezimizde, memleketimizin dört bir yanından gelen kardeşlerimizle ülke gençliğinin sorunları ve çözümleri üzerine yaptığımız toplantıda ortaya konan çözüm önerilerinin gelecek adına kendilerini ziyadesi ile umutlandırdığını iletti.

Gelecek gençliğinin ülkenin yönetiminde söz sahibi olma isteğinin ve bu minvalde Sn. Genel Başkanımız Ahmet DAVUTOĞLU hocamızın da şiar edindiği ve partimizinde temel ilkelerinden biri olan ülkece hasret kaldığımız temiz ve şeffaf siyaset şekilinin gençler arasında yankı bulacağını belirtti.

Gelecek Partisi Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı İbrahim Tuğbay ise Geleceğe umutla bakmak isteyen fakat mevcut konjüktörde umutsuzluğa kapılmış genç kardeşlerimizin partimize yoğun ilgisi karşısında toplumdaki öğrenilmiş çaresizlik durumunun artık yıkıldığını yönetilen değil yöneten gençlerin ülke siyasetinde söz sahibi olacağını ve gelecek partisini bu bağlamda bir yuva olarak gördüğünü ve bunun sonuncunda kilometrelerce yol katedip bu haklı istikbal arayışında bende varım diyen genç kardeşlerimiz ile biz hazırız bizim gibi düşünen tüm memleket sevdalılarını aramızda görmek bizi onurlandıracaktır açıklamalarında bulundu.