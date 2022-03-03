"Geçişe izin verilmemesi doğru bir karar"

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin ortaya koyduğu tavrı kısmen doğru buluyoruz. Montrö Sözleşmesi’ne bağlı olarak boğazlardan savaş gemilerinin her ne olursa olsun geçişine izin verilmemesi doğru bir karardır. Savaşı sona erdirecek hamlelerin yapılması daha doğrudur” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çayır, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, Ukrayna bağımsız bir devlet ise, gelecekle ilgili kararlar vermekte bağımsız olması gerektiğini söyledi.



TÜRKİYE'NİN ORTAYA KOYDUĞU TAVRI KISMEN DOĞRU BULUYORUZ

Çayır, “Bu doğrultuda Ukrayna, ne Putin’e ne de bir başkasına soru soramaz ya da onlara göre hareket edemez. Eğer dünyada bağımsız ülkeler söz konusuysa. Onun için Putin’in gerekçeleri ne olursa olsun, ülke işgal edilmesini meşru gösterilecek bir hal yoktur. 2014 yılında Putin aynı gerekçelerle Kırım’ı işgal etti. Bu dünya bu şekilde devam edemez. Güçler insanca şekilde yaşamamızı engellememeli. Bu kapsamda Türkiye’nin çok güçlü olması gerekiyor. Türkiye’nin bu şartlarda ortaya koyduğu tavrı kısmen doğru buluyoruz. Montrö Sözleşmesi’ne bağlı olarak boğazlardan savaş gemilerinin her ne olursa olsun geçişine izin verilmemesi doğru bir karardır. Savaşı sona erdirecek hamlelerin yapılması daha doğrudur. Şu an ABD, Ukrayna halkını çok sevdiği için onları destekliyor değil, Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri’ne, hukuka, toplulukların bağımsızlık sevdalarına bağlı olduğu için Ukrayna’nın yanına yer alıyor değil. Menfaatler söz konusudur. İnsani değerlerin oluşturduğu bir medeniyete ve insanca yaşama kavuşmalıyız” diye konuştu.

‘SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİDİR’

Çayır, güçlü bir ülkenin özgür ve hukuka dayalı, demokratik bir anayasa ile mümkün olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

“Ne olursa olsun, bu ülkenin istikbali, iktisadi kalkınması, özgürlük alanlarının genişlemesi kesinlikle ekonomik bir rahatlama getirecektir. Adaletli olmanız güçlü bir ekonomiyi getirecek. Mutlak anlamda bu darbe anayasası değişmelidir. Siyasi partiler anayasası, seçim sistemi değişmelidir. Herkesin kendini ifade ettiği ve bir şekilde temsil ettiği sisteme doğru yönelmeliyiz. Herkes aldığı oy oranında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) temsil edilmelidir. Demokrasimizin güçlenmesi ve zenginleşmesi için siyaset, demokrasi terörle yan yana duramaz. İnsan öldüren insanı kurtaramaz. TBMM kendi içindeki bu tür zararlı unsurları temizlemek zorundadır. Bu ülkenin kendi geleceği ile ilgili kendini içgüdüsel olarak savunması bile söz konusu.”

Zafer Partisi üyesi Mehmet Uygun partisinden istifa ederek, Milli Yol Partisi’ne geçti. Uygun’a rozetini Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır taktı.