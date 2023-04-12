Gazeteci Yazar Özge Demir, CHP Bursa milletvekili aday adayı

Demir paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Eşit temsil hakkı için çıktıkları yolu çok kıymetli buluyor ve bütün kadın adayları destekliyorum.

"Kadın Adaylar Hala Seçilebilir Sıralarda Değiller”

Açıklanan listeleri incelediğimde üzüntüyle gördüğüm hala siyasi partilerin az sayıda kadın aday göstermeleri ve gösterdikleri kadın adayların seçilebilir sıralarda olmaması!

Maalesef kadının adı yoktu,adayı da yok!

Kadın adayların çoğu seçilebilir sıralardan uzak,liste sonlarında. Bu durum tabiki kadınların seçilme şansını olumsuz etkiliyor.

Türkiye’deki siyasi partileri gelecek seçim dönemlerinde kadın aday gösterme konusunda daha adil davranmaya davet ediyorum.

Tüm kadın adaylara başarılar diliyorum. Adaylık süreçlerinde karşılaşacakları zorluklara inat mücadele etmelerinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Eşit temsil sağlama hedefine ulaşmamız için mücadele edip başarılı olmanız hayati önem taşıyor. Başarılı olmanızı tüm kalbimle temenni ediyorum.”