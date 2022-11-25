Fuat Oktay: TCG Anadolu'nun yıl sonu itibariyle teslim edilmesi planlanmakta

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye’nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonu itibarıyla Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmakta. 2023’te Milli Muharip Uçak, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, komisyonda cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin, küresel ve yerel dinamiklerin yanı sıra 'Türkiye Yüzyılı’na ilerleyen Türkiye’nin, milli öncelikleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını ifade etti.



Oktay, 2023 yılı bütçesinin, ofisler, acil destek giderleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri ödenekleri dahil, 2022 yılı ödeneğine göre yüzde 62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirterek, "Tahsis edilmesi öngörülen ödenekten; 2 milyar 550 milyon lira İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri Giderlerine, 280 milyon 500 bin lira acil destek giderlerine, 652 milyon 929 bin lira ise ofislerin bütçesine aktarılmak üzere ayrılmıştır. Ayrıca, günlük 4 bin 500 ila 12 bin arasında ziyaretçiye hizmet veren, açıldığı günden itibaren yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi ziyaretçi sayısına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin her türlü harcamaları da bu bütçeye dahildir" dedi.



Oktay, staj yapacak öğrencilere için 2023 yılında uygulanacak kararlara ilişkin, "Ulusal Staj Programıyla, 2023 yılında 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gencimize staj imkanı sağlanacak, kamu kurumlarında yaz döneminde staj yapan öğrencilerimize ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakam, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecektir" diye konuştu.



İSEDAK’IN 38'İNCİ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI YARIN



Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 38'inci Bakanlar Toplantısı’nın yarın İstanbul’da başlayacağını belirterek, "İSEDAK Toplantısı’na bu yıl yoğun bir katılım söz konusu. 50 ülkeden 30'dan fazla bakan ile 30 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacağız" dedi.



İletişim Başkanlığı’nca yapılan faaliyetlere ilişkin verileri de paylaşan Oktay, "2022 yılı Kasım ayı itibarıyla İletişim Başkanlığı’nca toplamda 17 bin 832 basın kartı verildi. 2022 yılında 11 Kasım itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvuru sayısı 4 milyon 990 bin 433’e ulaşmış ve başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur. İletişim Başkanlığı’nca 2023 yılında da Stratejik İletişim Zirvesi gibi ulusal ve uluslararası çapta etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.



'İMECE YER GÖZLEM UYDUSU UZAYA GÖNDERİLECEK'



Türkiye’nin, savunma sanayisi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü kaydeden Oktay, şöyle konuştu:



"2022’de; Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi’ni hizmete aldık. Artık dünyada oyun değiştirici olan SİHA’larımız Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, ANKA, Kargu ve Alpagu’nun yeni teslimatlarıyla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete girdi. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis’in ilk kaynak töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonu itibarıyla Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmakta. Kaplan MT orta sınıf tanklarının Endonezya’ya teslimiyle Türkiye, ilk tank ihracatını yaptı. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz SİPER’in ilk modelinin testleri başarıyla devam etti. 2023’te Milli Muharip Uçak, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız. Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan 'i' sınıfı fırkateynlerimizin ilki İstanbul gemisi, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemimiz 'Derya' ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis hizmete girecektir. SOM ve ATMACA için geliştirilen KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edilecektir. Milli ve yerli üretim düşük gürültülü yükselteç (Low-Noise Amplifier-LNA) modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak, İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya gönderilecektir."



'ÖRGÜTLE MÜCADELEYİ ULUSLARARASI BOYUTTA SÜRDÜRMEKTE'



Oktay, PKK/KCK’nın yönetici kadrosuna yönelik sistemli bir şekilde nokta operasyonlara ağırlık veren Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Suriye ve Irak’ta örgüt lider kadrolarını etkisiz kıldığını belirterek şöyle devam etti:



"FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmenin yanı sıra yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak örgütle mücadeleyi uluslararası boyutta sürdürmekte. Teşkilat, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleriyle, çeşitli ülkelerden 100’den fazla FETÖ mensubu teröristin ülkemize iadesini de sağlamıştır. DEAŞ’ın ülkemizde eylem arayışlarının ortaya çıkarılması, üst düzey örgüt yöneticilerinin ele geçirilerek örgütün Suriye sahasındaki yapılanmasının deşifre edilmesi, MİT’in terörle mücadele alanındaki diğer çalışmalarına örnek teşkil etmekte. Suriye bağlamında Astana Süreci’nde, Libya’da hükümet kurma sürecinde, Rusya Federasyonu-Ukrayna bağlamında İstanbul Süreci’nde, MİT’in milli çıkarlarımızı koruyan arabuluculuk ve yönlendiricilik faaliyetleri etkili olmuştur."