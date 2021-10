Fuat Oktay: Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) '2021-2022 Akademik Yılı Açılışı Konferansı'na ve 'Hazine Müzesi' açılışına katıldı. Oktay burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını kutladı. Oktay, son çeyrek yüzyılda sosyo-politik yapı ve kurumlarda yaşanan dönüşümler, ekonomi normlarının değişmesi ve dijitalleşmenin toplum dinamiklerini doğrudan etkilediğini söyleyerek, "Günümüzde sosyal olguları anlamak, dönüşen yeni toplumsal tabloyu anlamlandırmak ve sınamalara doğru çözümler bulmak için sosyal bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Atom bombasını fen bilimleri icat eder ama insani olmayan tarafını sosyal bilimler haykırır. İklim değişikliğinin etkileri ampirik yöntemlerle hesaplansa da alınacak önlemleri ve farkındalık tarafını sosyal bilimciler çalışır. Düzensiz göçle mücadele, küresel adalet, uluslararası toplumun rolü ve hukuk gibi alanlarda insan odaklı bilimsel yaklaşım için sosyal bilimlere ihtiyaç duyarız. İnsanı temel alan sosyal bilimler alanında müstakil bir üniversitemizin olmasını zamanın ruhunu anlamak açısından son derece önemli buluyorum" dedi.



'EĞİTİM YİNE ASLAN PAYI ALACAK'



Eğitimin en fazla yatırım yaptıkları alanların başına geldiğini söyleyen Oktay, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yükseköğretim harcamalarına ayrılan pay ortalaması yüzde 1,4 iken Türkiye'de yükseköğretim harcamalarına ayrılan payın milli gelire oranı yüzde 1,7'ye yükseltmiş durumdayız. Yeni bir bütçe dönemindeyiz. Yine orada da aslan payını eğitim almış olacak bütçemizde. Üniversiteleri ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırırken, yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansa özellikle önem veriyoruz. Ayrıca üniversitelerimizi farklı misyonlar üstlenen yapılar halinde geliştirmeye çalışıyor, akademik üretkenlik hedefleri ve yükseköğretimde dijitalleşmeyle hep daha iyiyi hedefliyoruz. Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısını artırmak ve akademik programlarımızı zenginleştirmek için üniversitelerimize tüm destekleri veriyoruz" diye konuştu.



'BARINMA HEZEYANI' DİYE BİR AÇIK HAVA TİYATROSU'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ASBÜ'yü dünyanın ilk 100 üniversitesi listesinde sosyal bilimler alanında üst sıralarda görmeyi arzu ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu tarih kokan sınıflardan yayılan ilim ışığının, ülkemizi ve dünyamızı aydınlatmasını; her çalışmanızın insanlık yararına olmasını diliyorum. Akademik nitelik ve üretimden yana attığımız adımların önünü kesemeyenler, öğrencilere rektörlerin aracının önünü kestirip, gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar. Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz; özellikle sosyal bilimlerde. Kurumlarımızın gençlerimize sahip çıkması sonucunda berrak zihinleri artık avlayamayıp, hücre evlerine götüremeyenler, 'barınma hezeyanı' diye bir açık hava tiyatrosu sahneledi. Çoğu öğrenci bile olmayan bu gruplar ömrünü kuru gürültüyle geçirirken, gözü gönlü okumakta ve hayata atılmakta olan gençlerimiz pek çok alanda başarıyla kariyer yolunda ilerlemektedir."



'TAŞLARI, SOPALARI DEĞİL KİTAPLARI YAKIŞTIRIYORUZ'



Yurt, burs ve kredi gibi imkanlarla, araştırma ve değişim programlarıyla; kariyer yönlendirmesi ve staj destekleriyle kendilerinin üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını söyleyen Oktay, "Gençlerimizin eline taşları, sopaları değil, kitapları, kendi fikir dünyasından çıkan projeleri yakıştırıyoruz. Sevgili öğrenciler; aklınızda temelsiz hevesler değil tüm insanlığa fayda sağlayacak fikirler, kendi zihin süzgecinizden geçirdiğiniz düşünceler olsun. Yüreğinizde daima cesaret ve inanç önünüzde yüreğinizi koyacağınız hedefleriniz olsun. Bugüne kadar daima gençleri desteklemiş kadrolar olarak bizler her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.



Oktay konuşmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazine binası olarak kullanılan Hazine Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından müzeyi gezen Oktay, binanın tarihi, kasa dairesi ve para basım teknikleri hakkında bilgi aldı.