Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu, icazet almaya da Amerika'ya gidiyor

MALATYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altılı masayı eleştirerek, "Kendi içlerinde o altılı mıdır yedili midir, her ne hikmettir bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremeyen, bundan yoksun, aciz bir altılı masa. Onların içerisinde, 'Ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diye düşünen 'Olabilir miyim acaba?' diye icazet almaya da Amerika'ya gidiyor. Sen icazeti oradan alacaksan, milletten ne icazeti istiyorsun?" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki heyet ile birlikte '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Malatya'ya gelerek temaslarda bulundu. Fuat Oktay, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyeleri Emre Ete, Abdurrahman Kurt, Şevki Şar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partililer katıldı.



'YOĞUN PROGRAM İLE KOŞTURUYORUZ'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Battalgazi'nin memleketi, kayısının başkenti Malatya'da birlikte olduğunu belirterek, "2023’e doğru şehir buluşmaları çerçevesinde yoğun biz yoğun program ile koşturuyoruz. Bir yandan da milletimizle, halkımızla birlikte her bir ilimiz, ilçemiz, köyümüzde her bir vatandaşımızla kucaklaşmanın, birlikte olmanın, hasbihal etmenin, dertlerini dinleyip çözüm olmanın, sevinçlerini paylaşmanın derindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin ve net bir ilkesi var vatandaşıyla, milletiyle gönül bağı kurmaktır" diye konuştu.



'RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KADROLARI SÖYLÜYORSA YAPAR'



Oktay, 100 yılda yapılacakları 20 yılda yaptıklarını kaydederek, şunları kaydetti:



"Bunun milletimizde nezdinde bir karşılığı vardır. Bugün de her ne olursa olsun 'AK Parti söylüyorsa yapar. Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları söylüyorsa yapar' imajı ve inancı da hamdolsun milletimizde mevcut. Ama biz yine ısrarla liderimizin ilkelerinden gönül birlikteliğini milletimizin her ferdiyle kurmak zorundayız. Seçim dönemi geldiğinde milletin önüne geçen bir AK Parti ya da AK Parti kadroları yok. Seçimden sonraki 5 yıl boyunca nasıl ki her zaman döneminde her gün milleti ile birlikteyiz. Elde ettiğimiz geri bildirimler ve taleplerde değerlendirilecek ve yerine de getirilecek."



'MALATYA'NIN MUHTEŞEM BİR TARİHİ VAR'



Oktay, Malatya’nın muhteşem bir geçmişi olduğunu ifade ederek, "Malatya’nın muhteşem bir tarihi var. 9 bin yıllık bir tarihten, birikimden bahsediyoruz. Çok sayıda medeniyetlerde de ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Malatya, 1071’den itibaren de çok yakın bir tarihte Türklerle buluşuyor. İki cumhurbaşkanı ve çok sayıda devlet adamı, iş insanı ve sivil toplum önderi yetiştiren bir ilimiz. Dünya kayısı üretiminin yüzde 70’ini üreten bir şehir, Türkiye’deki kayısının da yüzde 90’ını üretiyor" dedi.



'SON 40-50 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON ORANLARI'



Oktay, konuşmasının devamında, "AK Parti, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok şeyler yapıyoruz." diyerek, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız, ‘Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katıldı. Orada çok yoğun temasları oldu. Türkiye, aslında Avrupa ve bölge açısından kritik temasları oldu. Hem bölge barışına ama aynı zamanda bölgede ve dünyadaki küresel belirsizliklerin ve çatışmaların önlenmesi, barışın tesisi ama o süreç içerisinde de yine halihazırda yürüyen bütün dünyadaki sorunlara çözüm bulma arayışı içerisinde olan bir liderden bahsediyoruz. Dünyanın bir ucundan bir ucuna iktidara geldiği ilk günlerde söylediği bir söz vardı, 'dünyayı fellik fellik dolaşacağız' dediğinde anlamıyorlardı çünkü onlarda vizyon yoktu. Bugün Amerika’dan icazet almak için ne yaptığı belli olmayan insanların bunu anlaması zaten mümkün değildi. Bugün de anlamalarını beklemiyoruz. 'Ciddi sorunlara çözüm arıyor' derken, özellikle enerji ve gıdadaki arz güvenliği konuları gündeme geldi. Aynı çerçevede yine özellikle üretime dönük bazı ürünlerdeki tedarik zincirindeki kırılmalardan kaynaklanan dünyada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Fiyat artışları bunun birincil sonuçları. Son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları. Tahıl krizi bunlardan birisiydi. Enerji arz güvenliğinden bahsediyoruz. Hemen yanı başımızda Avrupa’nın yaşadıklarını görüyorsunuz. Kışa girerken, 'Ne yapacağız?' denilen abartı gibi görünecek ama gerçek, alınacak tedbirlerle ilgili uğraşan bir Avrupa’nın enerji arz krizi denildiğinde yine Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’ın sorununun çözümüne ilişkin gayret sarf ettiğini görüyoruz. Putin’i de dinlediniz, Türkiye’nin bir enerji dağıtım merkezine dönüştürülmesi ile ilgili ne yapabiliriz çerçevesinde 'Türkiye’yi bir dağıtım merkezine dönüştürebiliriz' diyerek, dile getirdiği enerji arz güvenliğini teklifinin konuşulduğu bir Türkiye."



'CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMAYI BECEREMEYEN BİR ALTILI MASA'



Altılı masayı eleştiren Oktay, "Kendi içlerinde o altılı mıdır yedili midir, her ne hikmettir bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremeyen, bundan yoksun, aciz bir altılı masa. Her bir araya geldiklerinde aslında yaptıkları bir önceki bir araya geldiklerinden sonraki ortaya dedikoduları gidermeye çalışmaktan ibaret. Bu insanlar Türkiye’yi yönetecek öyle mi? 2023’e bununla mı gireceğiz? Onların içerisinde, 'Ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diye düşünen 'Olabilir miyim acaba?' diye icazet almaya da Amerika’ya gidiyor. Sen icazeti oradan alacaksan, milletten ne icazeti istiyorsun? O kadar özgüvensizsin ki yoksunusun ki nerede kiminle ne görüştüğünü de milletinle paylaşmaktan acizsin. Basından, milletten gizli görüşmeler yapıp, Türkiye’nin geleceğine dair vizyon, çözüm belirliyormuş, Türkiye’nin vizyon ve geleceğine ilişkin çözüm buradadır, biz buradayız. Amerika’da gizli kapılar ardında Türkiye’nin sorunlarına dair çözüm arayan bir iktidar yok. Aynı zamanda böyle bir lider de yok. Hiç kimseden icazet almayan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Biz öyle bir devlet ve milletiz ki teröristin peşinden giderken bile şeffaf davranıyoruz" ifadelerini kullandı.



'BİRÇOK ÜLKE RESESYONU KONUŞURKEN, BİZ BÜYÜMEYİ KONUŞUYORUZ'



Ekonomideki sıkıntıları ve fiyat artışlarını bildiklerini, bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade eden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bütün dünya ile birlikte son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarını yaşıyoruz. Konutlardaki kiralardaki fiyatlarındaki artışının farkındayız. Kalıcı çözüm üretmek amacındayız. 250 bin konutla başlayan ve 1 milyon konut üretmeyi hedefleyen TOKİ’deki hedefi 2 milyona çıkarttık. Fiyatların normale dönmesiyle alakalı ciddi çalışmalarımız var. 250 bini iki yılda teslim edecek şekilde temellerini atıyor olacağız. İşsizlikle ilgili Türkiye farklı bir politika izliyor. Faiz konusunda farklılıklarımız vardı. Ekonomi modeli diye ifade ettiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat dolayısıyla bunlar aracılığıyla cari fazlanın sağlanması bu çerçevede Türkiye’nin büyümesi diye ifade etmiştik. Hamdolsun bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunun sonucunda işsizlik oranlarındaki rekor bir seviyeye inişi de görmüş olduk. İhracattaki artışımız devam ediyor. Eylül ayı itibariyle 253 milyar doları yakalamış vaziyetteyiz. Tarihi bir rekor ama yetmez. Dünyadaki her türlü resesyon ve durgunluk belirtilerine rağmen biz iddiamızı sürdürüyoruz. Dünyada birçok ülke resesyonu konuşurken, biz büyümeyi konuşuyoruz. Bizi eleştiren birçok ekonomi kuruluşları da bizim büyüme rakamlarımızı gördü."



'EYT, YIL SONUNA KADAR ÇÖZECEĞİMİZ KONULARDAN BİRİSİ'



Oktay, 'İlk iş yerim kampanyası' çerçevesinde başvurunun 7,5 milyonu aştığını kaydederek, "250 bin konutla alakalı Malatya'ya da 2 bin 500 konut inşa edilecek. Aynı zamanda 250 bin arsayla ilgili Malatya’da 12 bin 500 konutluk arsa üretilecek. Yine 50 bin iş yeri projemiz içerisinde mevcut, Malatya’ya 500 iş yeri yapacağız. Tabii esnaf ve sanatkarlarımız asla unutmadığımız kesimlerden birisi hatta başında. EYT konusu genel çerçevede çözüm aradığımız bir konu. Yıl sonuna kadar çözeceğimiz konulardan birisi. Biz, 'durmak yok yola devam diyor' ve çalışıyoruz. Dış politika bağlamında da Rusya-Ukrayna krizinde bir taraftan farklı sorunları çözmeye çalışırken, ana gayemizden de taviz vermiş ve sapmış değiliz. Savaşın durdurulabilmesi yönünde birileri durdurulmasını istemese de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. En kötü barış her türlü savaşın üzerindedir, çok daha iyidir. Savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı kesinlikle vardır" dedi.



'UKRAYNA'YA HER TÜRLÜ YARDIM YAPAN DA TÜRKİYE OLMUŞTUR'



Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz' açıklamalarını da eleştirerek, "Amerika’dan nereden ne aldıysa Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını gördüğünüz 'Ukrayna’nın yanında olmamız' lazım diyor. Günaydın. Türkiye nerede zannediyorsunuz? Ukrayna ve Rusya’yla konuşabilen tek ülke ve tek lider. Kırım ilhakı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün zedelenmesini kabul etmediğimizi söyledik. Her türlü yardım yapan da Türkiye olmuştur. Kılıçdaroğlu herhalde yeni uyandı, ona 'günaydın' demek lazım. Belki altılı masadaki diğerlerinin de uyanmasına vesile olur ama onlar ancak 2023 seçimlerinden sonra uyanırlar. Seçim tarihinde cumhurbaşkanı adaylarını belirlerlerse iyi bir iş çıkarmış olurlar diye düşünüyoruz. O da zor gibi gözüküyor" diye konuştu.



'ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE ZERRE SORUNUMUZ YOK'



Oktay, Türkiye’nin enerjide bir sorununun olmadığını ifade ederek, "Enerji arz güvenliğinde zerre sorunumuz yok. Başka ülkelerin yaşadığı hiçbir sorunu biz yaşamıyoruz. Enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Faturanın yüzde 80’ini hükümet olarak biz ödüyoruz, ödemeye de devam edeceğiz" dedi.



'YALAN HABER YAPAMAZSINIZ, YAYAMAZSINIZ. BU TÜRKİYE’DE ZATEN YASAK'



TBMM Genel Kurulu'nda dezenformasyon yasası görüşmelerinde, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yanında getirdiği çekiçle kürsüde cep telefonu kırmasına da değinen Oktay, şunları belirtti:



"Dezenformasyon yasasıyla ilgili mecliste şov yapanları gördük. Zaten onların işi şov yapmak. Yapılmaya çalışılan şudur; yalan haber yapamazsınız, yayamazsınız. Bu Türkiye’de zaten yasak. Nerede yasaktı klasik medyada. Sosyal medyaya baktığınızda bir haberin dolaşım hızına bakıldığında şahsı mahvetmiş oluyorsunuz. Yalan haberin yayılmasını önlemek ve daha hızlı hareket etmekle ilgili çıkarılan bir yasan bahsediyoruz. Bundan neden rahatsız olunur? Bundan rahatsız olacak tek kesim vardır; yalan söyleyen, yalandan beslenen ve yalanlar üzerinden algı oluşturanlar bundan rahatsız olur."



'MALATYA'YA BUGÜNE KADAR 50 MİLYARI AŞKIN YATIRIM YAPILDI'



Malatya’ya 24 Ocak 2020 depreminden sonra deprem konutlarının yapıldığını kaydeden Oktay, "Deprem yaşadık, anında Malatya’daydık. 6 bin 31 konut planlanmıştı, büyük bir bölümü teslim edildi. Kalanı da yıl sonuna kadar teslim edilecek. Malatya’ya bugüne kadar 50 milyarı aşkın yatırım yapıldı. Eğer söylerse AK Parti, Cumhur İttifakı sözünü yerine getirir ve bu işi yapar. Bu yatırımda onu gösteriyor. 2022’de 6,5-7 milyarlık bir yatırım yapıldı. Eğitimden, sağlığa birçok alanda yatırım yapıldı. İki üniversitesiyle Malatya eğitim muhteşem devam ediyor. Karaciğer Nakil Merkezi, Avrupa’da birinci durumda. Bu da Malatya’nın ve Türkiye’nin gurur duyacağı tablolardan bir tanesi. Türkiye’deki sağlık yatırımları nasıl devam ediyorsa, Malatya’da da aynı hızda devam ediyor. Ülke olarak dünya standartlarının üzerinde bir sağlık hizmetini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



'SILA-İ RAHİM'İN NE OLDUĞUNU BİLMEZLER, ANCAK AMERİKA'YA GİDERLER'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'öğrencilerin okula gidişini kolaylaştırmak için ulaşım yardımı ödemeleri olacağını' ilişkin, "Öğrencilerin ailesini ziyaretlerini destekliyoruz. 'Dünyaya öğrenci göndereceğimize, başka illerden iline gelen öğrenciye ancak kredi verebiliyormuşuz' Yazıklar olsun bu kadar çarpıtmaya. Bunun için dezenformasyon yasasından korkuyorsunuz. Öğrencilerimize kredileri yükseliyoruz, yurt kapasiteleri dünya ve Avrupa’nın en ileri seviyesinde. Yemek yardımı veriyoruz. Başka yere giderse de 'Sıla-i Rahim yap' diyoruz ama bunlar Sıla-i Rahim'in ne olduğunu bilmezler, ancak Amerika'ya giderler başka bir yere değil" dedi.



'MİLLETİMİZ, TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİNDE OLANLARA DA ÜLKE TESLİM ETMEZ'



Malatya’nın tarımda da iyi bir noktada olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tarımda yine Malatya muhteşem bir ilimiz. 425 bin hektarı aşan bir tarım arazisi var. Tarım, ticaret ve sanayi şehri. Yüzde 60’a yakını sulanabilir bir arazi. İlave barajlarla alakalı yatırımlarımız devam ediyor. Yoncalı Barajımızı hızlı bir şekilde faaliyete almaya çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Yatırım programı kapsamında da bütçeden gerekli destekleri ayırıyoruz. Boztepe (Recai Kutan) ve Kapıkaya (Turgut Özal) barajları da tamamlanmış durumda. Diğer alanlardaki tüm hizmetlerimiz durmadan devam edecek. İl geneli ve ilçelerde de bu çalışmalarımızı vatandaşlarımızla tek tek paylaşacağız. Ulaşım bazında Türkiye ve Malatya bazında bir fazla bir şey ifade etmemize gerek var mı? Altyapısını tamamlamak üzere olan bir Türkiye var. ‘Türkiye yüz yılı’ diye gururla ifade ettiğimiz şey; altyapını tamamlayan bir Türkiye, ulaşım ağlarıyla… Dünyanın en iyi hava yollarından birisine sahibiz. Avrupa’da en kaliteli havayolu şirketimiz mevcut. Yeni Türkiye’yi çok daha güçlü bir altyapıda inşa ediyoruz. Bütün dünya bunu görüyor. Görmeyenler 6'lı veya 7'li masa. O yedili masadaki birinin kim olduğunu biliyorsunuz, terör sevicileri. Teröristlere, 'terörist' diyemeyen bir partinin ta kendisi güya bunlar gelecek ve Türkiye’de terörle mücadele edecekler. Daha şimdiden birbirlerine girdikleri ortamda zaten HDP'de çıkıp sadece bakanlıkta kalmayacak zamanı gelecek 'Başbakanlık’ta vereceksiniz' diye hepsine restini çektiği bir ortamdan bahsediyoruz. Milletimiz bunu görür. Malatya bunu görür ve teröristlere iş birliği halinde olanlara iş birliği içerisinde olanlara da ülkeyi teslim etmez."