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Fuat Oktay: Bin 90 gazete resmi ilan yayınlama hakkına sahip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılı itibarıyla yurt genelinde resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazete sayısının bin 90 olduğunu bildirdi.

Fuat Oktay: Bin 90 gazete resmi ilan yayınlama hakkına sahip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılı itibarıyla yurt genelinde resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazete sayısının bin 90 olduğunu bildirdi.

19 Mart 2019 Salı 13:20
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Fuat Oktay: Bin 90 gazete resmi ilan yayınlama hakkına sahip

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt genelinde yerel gazetelerin resmi ilan yayınlama sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Oktay, 2018 yılında 41 ilde Basın İlan Kurumu şubesi bulunduğu belirterek, "15 gazete resmi ilan yayınlama hakkından kendi isteğiyle feragat ettiğinden, 3 gazete ise kendi tasarrufları doğrultusunda yayınlarına ara verdiğinden, resmi ilan yayınlama hakları sona ermiştir. 2018 yılı itibarıyla yurt genelindeki resmi ilan yayınlama hakkına haiz gazete sayısı bin 90'dır. Basın İlan Kurumu'nun resmi ilanlara aracılık görevinde bulunduğu 41 ilde, 2018 yılında resmi ilan yayınlama hakkına haiz yerel gazetelerde 130 milyon 13 bin 884 lira tutarında resmi ilan yayınlatılmıştır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayResmi Ilan
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