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Fatih Erbakan’dan Tunç Soyer’e ‘Osmanlı’ tepkisi

16 Eylül 2022 Cuma 14:42
Fatih Erbakan’dan Tunç Soyer’e ‘Osmanlı’ tepkisi

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in Kurtuluş Günü Programı'nda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak söylediği sözlere tepki göstererek, “Osmanlı Devleti’nin hedef alan sözlerin sarf edilmesini bir akıl tutulması olarak görüyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Huzurlarınızda bir kez daha şanlı ecdadımıza dil uzatanları özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.


 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenledikleri ‘Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı’ öncesinde konuştu. Fatih Erbakan, mayıs ayında Yargıtay’ın açıkladığı resmi rakamlara göre Yeniden Refah Partisi Türkiye’deki 130 tane partisi içerisinde 1 ayda en fazla üye sayısı kaydeden parti olarak şampiyon olduğunu söyledi. Erbakan, Türkiye genelinde 1 ayda 50 bin üye yapmayı hedeflediklerini de belirtti.


 

Erbakan, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta zam yapmanın zincirleme olarak bütün ürünlerin ve hizmetlerinin fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyleyerek, “Bu nedenle enflasyon düşmez daha da artar diyoruz. Üzülerek ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli olarak ‘sabredin ve şükredin’ diyor. Ancak orta vadeli program sabrederek hiçbir şeyin düzelmeyeceğini gösteriyor. Hükümetin ortaya koyduğu orta vadeli program sabretmekle önümüzdeki 3 senede hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ortaya koyuyor. Nedeni, bütçe açığı. Bir yandan vergi geliri artıyor. Bu sene 2,3 trilyon olan vergi gelirleri 2023’te 3,2 trilyona çıkıyor. 1 senede vergi gelirleri 1 trilyon artacak. Bu paralar nereye gidiyor. Biz her zaman söylüyoruz. İsrafa, imtiyazlı holdinglere, kur korumalı mevduata ve faize. Bu durum ‘biz bu borç-faiz ekonomisinden vazgeçmeyiz’ demek. Faiz lobilerini sevindirmeye devam edeceğiz. Borç-faiz, zam-vergi ekonomisine devam edeceğiz. Çünkü ‘başka bir yol bilmiyoruz’ demek bu” diye konuştu.


 

‘ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ’


 

Erbakan, 6’lı masanın sıkışmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


 

“Altın günü şeklindeki buluşmalara devam ediyorlar. Beraber toplanıp dağılıyorlar. 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplam 36 kez bir araya gelmişler. Biz masanın çatırdağını aylar öncesinde söylemiştik. O zaman bize itiraz edenler dahi bugün artık ‘bu masadan bir şey çıkmaz’ deme noktasına geldiler. İşte en son görüyorsunuz masanın en büyük partisi olan CHP’nin genetik yapısı bir kez daha tezahür etti. 9 Eylül’ün yıl dönümü münasebetiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapıyor ve doğrudan doğruya ecdadımızı hedef alıyor. 9 Eylül’ün yıl dönümünde bir açıklama yaparken işgalci, katliamcı Yunanistan’ı hedef almak varken, bula bula sen ecdadımızı mı hedef aldın? Böyle bir açıklama olur mu? 6 asır dünyaya adaleti götürmüş, hayvan haklarının savunuculuğunun en güzel örneğini veren bırak insan haklarını. Hayvan haklarının savunuculuğunun 6 asır öncesinden en güzel örneklerini vermiş. Muazzam bir medeniyet. Batılı araştırmacılar, tarihçiler bu noktada Osmanlı Devleti’nin hakkını teslime diyor. Ama siz kalkıp da burada ecdat düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz. CHP gerçeğinin bir kez daha açık bir şekilde gözler önüne serilmesi. Lokomotifinin CHP olduğu bir masa en önemli taşıyıcı unsurun CHP olduğu ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayının CHP’den çıkacağı bir masadan ve CHP’de böyle bir genetik yapıya sahipken bir hayır gelebilir mi? Osmanlı Devleti’nin hedef alan sözlerin sarf edilmesini bir akıl tutulması olarak görüyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Huzurlarınızda bir kez daha şanlı ecdadımıza dil uzatanları özür dilemeye davet ediyoruz.”


 

‘SAYIN CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ’


 

Doğu Türkistan'da dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden Çin’in, bu kez de Covid-19 bahanesi ile Uygur Türklerine 40 gün süreli zorunlu tecrit uyguladıklarını ifade eden Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanghai Beşlisi toplantısı için bulunduğu Semerkant’ta Çin yönetimine en net bir şekilde bu zulmü durdurması için gerekli uyarıları yapmaya davet ediyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz. Bunu en yüksek sesle dile getirmesi bu zulmün durdurulması için Çin’e gerekenleri bildirmesini talep ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanTunç SoyerOsmanlı
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