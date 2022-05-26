Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.435,23
ALTIN
969,42
DOLAR
16,34
STERLİN
20,57
EURO
17,50
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Erbakan’dan ‘DSÖ’ uyarısı: Egemenliğimizi kaybetmemize yol açar

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:17
Fatih Erbakan’dan ‘DSÖ’ uyarısı: Egemenliğimizi kaybetmemize yol açar

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cenevre’deki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Kurulu’nda sağlık alanında ulusal egemenliğimizi kaybetmemize yol açacak maddelere asla kabul oyu verilmemesi için ve DSÖ İstanbul Ofisi’ne verilen ‘devlet içinde devlet’ yetkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için hükümeti uyarıyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre’de devam eden Genel Kurulu’nda oylanacak yeni tüzüğün kabul edilmesi halinde DSÖ’nün yetkilerinin orantısız bir şekilde arttırılacağını ve sağlıkla ilgili gelecekteki ‘acil durumlar’ ile ‘salgınlar’ süresince, uluslar üstü tek yetkili kurum olarak, hangi sağlık önlemlerinin ülkelerde uygulanacağına doğrudan doğruya DSÖ’nün karar vereceğini ve böylelikle ulus devletlerin egemenliğinin halk sağlığı alanında kaldırılmış olacağı uyarısında bulundu. Erbakan, DSÖ’nün İstanbul ofisinin de devlet içinde devlet gibi çalıştığını belirterek, Yeniden Refah Partisi iktidarında ‘DSÖ İstanbul Ofisi’ anlaşması dahil, DSÖ ile ilgili tüm diğer anlaşmaları gözden geçireceklerini, uygun görülmeyenlerin feshedileceğini ve suç teşkil eden durumlar hakkında adalet mekanizmasını işleteceklerini söyledi.
 

‘ÜLKELERE MÜDAHALEDE BULUNABİLECEK’

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler merkezinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Kurulu’nun yapıldığını söyleyen Erbakan, “DSÖ’ye üye 196 ülkenin delegeleri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün çeşitli maddelerinde yapılacak değişiklikleri oylayacaklar. Değişikliklerin genel kurulda kabul edilmesiyle, tüzükteki değişikliklerin kabul edilmesi halinde DSÖ salgın riski olduğunu her ilan ettiğinde halk sağlığına yönelik olarak küresel boyutta ülkelerin hepsine birden aynı anda ya da istediği ülkelere teker teker müdahalede bulunabilecek.  DSÖ’ye verilen bu yeni yetkilerle DSÖ ülkelere kendi belirlediği önlemleri uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ülkeler bu önlemleri uygulamazlarsa ekonomik cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Eğer tüzük değişiklikleri kabul görürse, tüm ülkeler halk sağlığı konusunda ulusal egemenliklerini kaybedecekler, bu konuda tek karar mercii de DSÖ olacak. Bu noktada Cenevre’deki DSÖ Genel Kurulu’nda sağlık alanında ulusal egemenliğimizi kaybetmemize yol açacak maddelere asla kabul oyu verilmemesi için ve DSÖ İstanbul Ofisi’ne verilen “devlet içinde devlet” yetkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için hükümeti uyarıyoruz” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanDSÖUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Sözcü Kalın: Türkiye'nin kaygıları karşılanmadığı taktirde sürecin ilerleyemeyeceğini söyledik
Sözcü Kalın: Türkiye'nin kaygıları karşılanmadığı taktirde sürecin ilerleyemeyeceğini söyledik
Fatih Erbakan’dan Sultan Abdülhamid Han açıklaması
Fatih Erbakan’dan Sultan Abdülhamid Han açıklaması
Destici: İddiaların yargıya taşınması zaruri hale geldi
Destici: İddiaların yargıya taşınması zaruri hale geldi
Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa teröristtir
Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa teröristtir
"İyi niyet defalarca suistimal edildi"
"İyi niyet defalarca suistimal edildi"
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: Sosyal buhranla karşı karşıyayız
Kılıçdaroğlu: Sosyal buhranla karşı karşıyayız
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi