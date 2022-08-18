Fatih Erbakan: Öğretmenlerimizin itibarını teminat altına alacağız

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin, “Öğretmenlerimizin itibarını, hazırlayacağımız yeni kanun metni ile teminat altına alacağız. İktidarımızda, mesleğe yıllarını vermiş öğretmenlerimizin tamamına ‘Başöğretmenlik’ unvanını vererek olası bir haksızlığın önüne geçeceğiz” dedi.





Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu yetersiz gördüğünü ifade eden Erbakan, “Mevcut Kanunu, öğretmenlerimizin gerçek sorunlarını ele almayan ve mesleğin hak ettiği itibara ulaşmasına destek olmayan, sadece öğretmenlerimizin bazı mali haklarını düzenleyen ancak bu hususta dahi beklentilerinin çok gerisinde kalan bir kanun olarak görmektedir. Öğretmenlerimiz sınava değil, sizin öğretmenliği bir uzmanlık mesleği olarak görmemenize itiraz etmektedir. Zaten pedagojik formasyon alarak uzmanlaşmış olan öğretmenlerimiz, bu formasyona uygun olarak, meslekte gelişimi sadece sınava dayalı olarak ölçme ve değerlendirme yoluna gidilmesini, mantıksız ve eksik olarak değerlendirmektedir. Öğretmenlerimiz sadece sınav öncesinde veya lisansüstü öğrenim gibi sınırlı dönemlerde değil, mesleklerinin her kademesinde kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir sistem talep etmekte ve bu hususta kendilerine ekonomik, sosyal, kültürel, mekânsal ve hukuksal imkânlar tanınmasını talep etmektedir. Uzman Öğretmenlik için 180 saat, Başöğretmenlik için 240 saat olarak belirlenmiş olan alan dışı zorunlu eğitimler yerine, hangi konulardan sorumlu olduklarını bilmek ve kendileri istedikleri konuya özgürce çalışmak istemektedirler” dedi.





‘YAPILAN DÜZENLEME ADALETSİZLİĞE YOL AÇIYOR’





Erbakan, “Öğretmenlerimiz sınava değil, sınav sistemine ve tasarımına itiraz etmektedir. Kimlerin sınava girmek zorunda olduğu ve kimlerin muaf tutulduğu hususunda, yapılmış olan düzenlemelerdeki kafa karışıklığına ve adaletsizliğe itiraz etmektedir. Mevcut iktidarın, yapmış olduğumuz bu açıklamalarımızı dikkate alarak ve anlayarak, öğretmenlerimizin mesleğin itibarı ve icrası ile ilgili gerçek sorunlarını ve taleplerini anlayabileceği bir bakış açısına sahip olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.





‘ÖĞRETMENLERİN İTİBARINI TEMİNAT ALTINA ALACAĞIZ’





Yeniden Refah Partisi olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hak temelli ve mesleğin itibarının hak ettiği yere getirilmesi odaklı olmak üzere revize edeceklerini kaydeden Erbakan, “Öğretmenlerimizin itibarını, hazırlayacağımız yeni kanun metni ile teminat altına alacağız. İktidarımızda, mesleğe yıllarını vermiş öğretmenlerimizin tamamına ‘Başöğretmenlik’ unvanını vererek olası bir haksızlığın önüne geçeceğiz. Meslekte deneyimi erken dönemde olan öğretmenlerimize ise sınav odaklı olmaktan öte, sınav başvuru şartlarında aranan ‘Mesleki Çalışma Belgeleri’ne dayalı olarak geliştirilmiş bir puanlama sisteminin de dahil edildiği daha bağımsız ve özgün bir sistem geliştirilmesi yoluyla “Uzman Öğretmenlik” ve “Başöğretmenlik” unvanlarının verilmesi, böylece Milli Eğitimde kalitenin ve sinerjinin artırılması sağlanacaktır. Ülkemizdeki hiçbir sorunun çözümsüz olmadığının bilinci ile öğretmenlerimizin mesleki itibarı ve kariyer basamakları ile ilgili sorunlarını iktidarımızda çözüme kavuşturacağımızı başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna saygı ile arz ederiz” dedi.