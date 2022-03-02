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Fatih Erbakan muhtarlarla bir araya geldi

02 Mart 2022 Çarşamba 14:24
Fatih Erbakan muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, “İktidarımızda 81 ilde muhtarlara toplu taşıma araçları ücretsiz olacak” dedi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yanı sıra İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, genel başkan yardımcıları ve çok sayıda muhtar katıldı.

“MUHTARLIK HİZMET BİNALARININ KAZANDIRILMASI İÇİN DERHAL ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ”

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Anadolu’da dezavantajlı bölgelerde birçok muhtarımız temsil ettikleri makama yakışır muhtarlık ofislerinin olmayışı son derece üzücü bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Milli Görüşün temsilcisi partimiz iktidar olduğunda muhtarlarımıza temsil ettikleri makama yakışır muhtarlık hizmet binalarının kazandırılması için derhal çalışmalara başlayacağız. Anadolu’daki muhtarlık hizmet binalarımızı 2 + 1 şeklinde tip proje olarak hayata geçirecek, böylelikle köye gelen misafirlerin de rahatlıkla kullanabileceği yapıları ivedilikle muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“81 İLDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK”

Büyükşehir olmayan illerde özel idarelerinin altında Muhtarlıklar Müdürlüğü’nü hayata geçireceklerini kaydeden Genel Başkan Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:
 

“81 ilde muhtarların toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanmalarını da önünü ivedilikle açacağız. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Muhtarlıklar Genel Müdürlüğü’nün kurulması için gerekli adımları iş başına gelir gelmez atacağız. Böylelikle muhtarlarımızın taleplerini, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini hızlıca değerlendirecek, gerekli adımları atacak,  son derece dinamik bir kurum olarak Muhtarlıklar Genel Müdürlüğü faaliyetlerine başlayacaktır.”


 

“MUHTAR MAAŞLARINA ASGARİ BİR STANDART GETİRMİŞ OLACAĞIZ”

Muhtarların çalışma koşullarını düzelteceklerini söyleyen Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Muhtarlar hizmetlerini ifa ederlerken elektrik, su, internet faturaları gibi birçok gider kalemleri var, bunun farkındayız. Bu giderleri de ceplerinden karşılıyorlar. Bu hususta da Milli Görüş anlayışı ile iktidara geldiğimizde muhtarlarımıza zam yaparak onların maaşlarını en düşük devlet memuru maaşı seviyesine çekeceğiz. Böylelikle muhtarlarımıza bir ekonomik katkı sağlamış olacak, maaşlarına asgari bir standart getirmiş olacağız. Muhtarlardan oluşacak bir danışma kurulunun teşekkül edilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapacağız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanMuhtarlar
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