Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1552
ALTIN
415.124
DOLAR
7.5786
STERLİN
10.5208
EURO
9.0389
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti...
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı...
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında hükümeti destekliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında adım atılmak istendiğini ifade etmesini çok olumlu karşılıyoruz. Hükümeti bu noktada elbette destekliyoruz" dedi.

12 Mart 2021 Cuma 15:34
10 Okunma
Fatih Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında hükümeti destekliyoruz

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin şu anda bulunduğu konum ile anketlerde yansıtılan durumu arasında çok ciddi bir çelişki olduğunu söyledi. Erbakan, 116 bin üye seviyesine ulaşmış bir parti olduklarını kaydederek, "150 binin üzerinde teşkilatlarımızın elinde bulunan üye formları var, bunların da sisteme hızlı bir şekilde girilmesiyle 300 bin üye hedefine ulaşmış olduğumuz görülmektedir. 300 bin üye bugün Meclis'te grubu bulunan partilerin üye sayısıdır. 20-30 senelik partilerin üye sayısından daha fazladır. İnşallah bu hızla, bu gayretle bu 300 bini en kısa zamanda 500 binin de üzerine çıkartacağız. Bu noktada söylemek istediğimiz anketlerde yansıtılan yüzdeler, oranlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bunu biz milli görüş tarihinden daha evvel de çok gördük. 1994 seçimlerinde Refah Partisi Ankara'da 5'inci parti, İstanbul'da 4'üncü parti, Türkiye genelinde 4'üncü parti olarak gösterilirken, bütün anketler, 1994 seçimlerinde hem Türkiye genelinde hem Ankara'da hem İstanbul'da Refah Partisi 1'inci parti oldu. Bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak, bu ciddi teşkilatlanma çalışması ve çok muazzam üye kayıt hamlesi, üye sayısı ve yapmış olduğumuz tarihi büyük kongre dikkate alınarak, bu anketlerin gerçeği kesinlikle yansıtmadığını açıkça ifade etmek isterim. Ayrıca bir diğer sorun, yüzde 20'lik kararsız seçmenin, kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlara göre partilere paylaştırılması" dedi.

'MISIR'LA TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BU NOKTADA ÖNEM ARZ EDİYOR'

Erbakan, Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önem arz ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında adım atılmak istendiğini ifade etmesini çok olumlu karşılıyoruz. Hükümeti bu noktada elbette destekliyoruz. Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz aynı zamanda Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’den sonra en uzun kıyıya sahip olması ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Mısır’la olan iş birliğimizin büyük önem arz etmesi bu noktada Mısır’la bir normalleşme çabası adımı son derece faydalı olacaktır. Yine Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi Yunanistan’ın yalnızlaştırmaya yönelik Mısır'la ortak hareket edip, ortak adımlar atmasının önüne geçilmesi, Mısır'la Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesi bu noktada büyük önem arz etmekte. Dış politikada günübirlik bir takım yaklaşımlar sergilemek iç politikada işimize yarayacağını düşündüğümüz birtakım çıkışlar, hamleler yapmak orta ve uzun vadede dış politikada ülkemizin, milletimizin menfaatlerine aykırı sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

'PARTİ İÇİNDE SUÇA BULAŞAN VARSA YARGILANMALI'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak parti kapatılmasını doğru bulmadıklarını her zaman ifade ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü parti kapatmak hukuka, demokrasiye, insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Partileri millet açar, millet kapatır. Bu noktada parti kapatmalardan en çok mağdur olan, en çok sıkıntı çeken, haksızlığa uğrayan milli görüş hareketidir. 4 tane partisi kapatılmıştır. Dolayısıyla biz toptancı bir yaklaşımla bir kuruluşun, kurumun, vakfın, derneğin, partinin içerisindeki herhangi bir mensubunun işlediği suçtan dolayı bütün bir camiayı, bütün bir partiyi, vakfı, derneği suçlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Suçun şahsiliği esastır. O kuruluş içinde, o topluluk içinde, o cami, o parti içinde bir suça bulaşan varsa onun adil bir şekilde yargılanması ve suçu sabit olursa, ispatlanırsa gereken cezayı alması gereklidir. Bu nedenle HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu kapatmalarla herhangi bir sonuç alınabilmesi de mümkün değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mısır Ile IlişkilerFatih ErbakanYeniden Refah Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu
"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"
"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Erdoğan: Aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız
Erdoğan: Aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı 
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi
Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir
Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir
Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur
Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma