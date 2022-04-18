Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.506,89
ALTIN
937,89
DOLAR
14,65
STERLİN
19,12
EURO
15,84
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alacak
Davulga Belediyesinden İş Makineleri...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4...
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:57
Fatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılması gereken ‘önce millet’ anlayışıyla kaynaklar millete aktarılmalıdır. ‘Önce millet’ anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Millî Görüş’tür, Yeniden Refah Partisi’dir” dedi.


 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ‘indirim kuponlu ekmek’ satışına tepki gösterdi. Erbakan, “Tarım Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) önünde ucuz Ayçiçek yağı kuyrukları, Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyrukları, Halk Ekmek kuyrukları kilometrelerce uzadı gitti. Şimdi de ‘karneyle ekmek’ dönemini andıran ‘ekmek kuponu’ uygulaması dönemini yaşıyoruz. AK Partili belediyeler vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor. Bu uygulama karşı karşıya olduğumuz acı gerçeği yüzümüze haykırıyor, milyonlarca vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirildi. Gerçekten de yazık, hem de çok yazık. Yapılması gereken ‘önce millet’ anlayışıyla kaynaklar millete aktarılmalıdır. İktidarın görevi, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak, halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumdan kurtarmaktır. Bir iktidarın asıl görevi işte budur, bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir. ‘Önce millet’ anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Millî Görüş’tür, Yeniden Refah Partisi’dir” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanKaynaklarMillet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz"
"Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz"
Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzonlu hemşehrileriyle sahurda buluştu
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzonlu hemşehrileriyle sahurda buluştu
Kılıçdaroğlu: Helalleşmeye ihtiyacımız var
Kılıçdaroğlu: Helalleşmeye ihtiyacımız var
Bakan Kirişci: 'Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun
Bakan Kirişci: 'Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
Destici: BBP seçimlere hazırdır
Destici: BBP seçimlere hazırdır
"Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler"
"Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler"
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma