Fatih Erbakan: Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu zor günlerde millet olarak dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tek yürek tek vücut halde yangınların kontrol altına alınması ve yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.





Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, yangınların söndürülmesi için mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.





"MADDİ MANEVİ YARALARI SARMA GÜNÜDÜR"





Yangınlara karşı siyasi kavgaların yeri ve zamanı olmadığını ifade eden Erbakan, “Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür. Önce evimizdeki yangını söndürmeli, yaralarımızı sarmalı, sonra eksikleri, yanlışları, ihmalleri masaya yatırıp gereken adımları atmalıyız. Böyle bir zamanda kutuplaşmayı, gerginliği artıracak her türlü söz ve tavırdan uzak durulmalıdır. Terör örgütlerinin ve çeşitli unsurların, bu yangınları maksatlı olarak çıkartarak ülkemize, milletimize ekonomik ve psikolojik bakımdan zarar vermek istemesi ihtimal dâhilindedir. Ancak böyle büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde ‘yangını şunlar çıkardı, bunlar çıkardı, şu etnik kökenden insanlar yaptı’ şeklinde konuşmaların tartışmaların zamanı ve yeri değildir. Bu gibi yaklaşımlar bu felaketle mücadele sırasında birlik ve bütünlüğümüzü zedeler. Bu zor günlerde millet olarak dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tek yürek tek vücut halde yangınların kontrol altına alınması ve yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.





Tüm itfaiye ekiplerine, orman teşkilatına, vatandaşlara ve gönüllülere şükranlarını sunduklarını ifade eden Erbakan, "Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletiyor; Allah’a bu yangın felaketinin bir an önce son bulması için dua ediyoruz" dedi.