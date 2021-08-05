Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1421.22
ALTIN
497.59
DOLAR
8.5388
STERLİN
11.9148
EURO
10.1389
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23...
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli...
Çam odunu satın alınacaktır
Çam odunu satın alınacaktır
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
YKS tercihleri başladı
Kapat

Fatih Erbakan: Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:51
11 Okunma
Fatih Erbakan: Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu zor günlerde millet olarak dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tek yürek tek vücut halde yangınların kontrol altına alınması ve yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.


 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, yangınların söndürülmesi için mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.


 

"MADDİ MANEVİ YARALARI SARMA GÜNÜDÜR"


 

Yangınlara karşı siyasi kavgaların yeri ve zamanı olmadığını ifade eden Erbakan, “Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür. Önce evimizdeki yangını söndürmeli, yaralarımızı sarmalı, sonra eksikleri, yanlışları, ihmalleri masaya yatırıp gereken adımları atmalıyız. Böyle bir zamanda kutuplaşmayı, gerginliği artıracak her türlü söz ve tavırdan uzak durulmalıdır. Terör örgütlerinin ve çeşitli unsurların, bu yangınları maksatlı olarak çıkartarak ülkemize, milletimize ekonomik ve psikolojik bakımdan zarar vermek istemesi ihtimal dâhilindedir. Ancak böyle büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde ‘yangını şunlar çıkardı, bunlar çıkardı, şu etnik kökenden insanlar yaptı’ şeklinde konuşmaların tartışmaların zamanı ve yeri değildir. Bu gibi yaklaşımlar bu felaketle mücadele sırasında birlik ve bütünlüğümüzü zedeler. Bu zor günlerde millet olarak dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tek yürek tek vücut halde yangınların kontrol altına alınması ve yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.


 

Tüm itfaiye ekiplerine, orman teşkilatına, vatandaşlara ve gönüllülere şükranlarını sunduklarını ifade eden Erbakan, "Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletiyor; Allah’a bu yangın felaketinin bir an önce son bulması için dua ediyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanBirlik Ve BeraberlikYeniden Refah Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor
CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor
Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki
Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme
Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme
Bahçeli'den 'ülkelere çağrı' tepkisi: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir
Bahçeli'den 'ülkelere çağrı' tepkisi: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir
Bakan Akar: Yunanistan'ın hukuk dışı ve saldırgan söylemlerinden vazgeçmelerini bekliyoruz
Bakan Akar: Yunanistan'ın hukuk dışı ve saldırgan söylemlerinden vazgeçmelerini bekliyoruz
"Ülkemiz 5 günde yangınlara teslim edildi"
"Ülkemiz 5 günde yangınlara teslim edildi"
'Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır'
'Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır'
Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık
Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma