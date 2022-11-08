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Fatih Erbakan: 65 bine yakın katılım Türk siyasetinde görülmemiş bir olay

08 Kasım 2022 Salı 13:30
Fatih Erbakan: 65 bine yakın katılım Türk siyasetinde görülmemiş bir olay

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönerken Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan partilileri hastanede ve evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler öncesi Kayseri İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, partisinin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin yaptığı açıklamada kongreye 65 bine yakın kişinin katıldığını belirterek bunun Türk siyasetinde görülmemiş bir olay olduğunu kaydetti.


 

Kongreye katılan tüm partililere teşekkür eden Erbakan, "İkinci şahlanış olarak değerlendirdiğimiz kongremize yoğun katılım oldu. Kongreye gelen 1024 otobüs ve binek araçları hesaplayınca 65 bine yakın bir rakamın olduğunu açık şekilde görüyoruz. Bu, Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir olaydır. İlk kongremize 40 binin üzerinde insan katılmıştı. Yine salonun dışında kompleksin dışına kadar taşan mahşeri bir kalabalık vardı” dedi. 

YENİDEN REFAH PARTİSİ BELİRLEYİCİ PARTİ OLACAKTIR
 

Partilerinin baraj problemi olmadığını belirten Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin tek başına seçimlere girerek Türk siyasetinde belirleyici parti olacağını hep söylüyoruz. Bizim birinci şahlanışımız 17 Kasım 2019'da yaptığımız kongreydi. İkinci şahlanışımızı da dün aynı salonda bu sefer daha da yüksek katılımla, 65 bin kişiyle gerçekleştirdik. İnşallah üçüncü şahlanışımızı da milletvekili seçimlerinde yapacağız. Dün yaptığımız kongremiz seçimlerde yapacağımızı ifade ettiğimiz şahlanışımızın ayak sesleri, öncüsü, habercisi, müjdecisidir” diye konuştu.

HASTANEDE YARALILAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıların ailelerini ziyaret eden Erbakan, hastane yetkililerinden yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Burada hastanedeki yaralılara ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, Şehir Hastanesindeki hastanın gözündeki sıkıntıdan dolayı ameliyata alındığını, özel hastanedeki hastanın ise kolundan yaralandığını söyledi. Kazada yaralanan 17 kişiden bazılarının taburcu edildiğini, tedavileri sürenlerin, hayati tehlikesi bulunmadığını aktaran Erbakan, "Bu iki kardeşimiz için de herkesin dua etmesini istiyoruz, bekliyoruz. Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Teşkilatımıza, hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim büyük kongremize katılan binin üzerindeki otobüsten birinde bu yaşandı. Takdir-i ilahi. Çok büyük üzüntü yaşadık. Haber aldığımız andan itibaren de dua ediyoruz, inşallah duaların bereketiyle kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur” dedi.

Başkan Erbakan, hastane ziyareti sonrası kazada yaralanan hafif yaralıları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
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