Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.974,56
ALTIN
994,57
DOLAR
18,61
STERLİN
21,51
EURO
18,62
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fakıbaba'nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:00
Fakıbaba'nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

Şanlıurfa'dan seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim'de AK Parti üyeliği ile milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın parti rozeti, TBMM grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı da Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesini görüştü. İstifa talebi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi. 'Başkanlık tezkeresi' olarak sunulan istifa talebinin, gündeme alınması bekleniyor. Daha sonra istifa talebi, Genel Kurul'da doğrudan oylamaya sunulacak. İstifa, Genel Kurul'da kabul edilirse; Fakıbaba'nın milletvekilliği düşecek. 

DHA

Son Güncelleme: 26.10.2022 16:02
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaDilekçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den, İçişleri Bakanlığı önünde 'Vefa Salman' açıklaması
CHP'den, İçişleri Bakanlığı önünde 'Vefa Salman' açıklaması
Destici: İYİ Parti referandumu destekleyecektir
Destici: İYİ Parti referandumu destekleyecektir
Remzi Çayır: Milli Yol İttifakı kuracağız
Remzi Çayır: Milli Yol İttifakı kuracağız
Bakan Özer: 28 Şubat mimarlarının bize söyleyeceği hiçbir şey yok
Bakan Özer: 28 Şubat mimarlarının bize söyleyeceği hiçbir şey yok
Bakan Kirişci: Taşkın çalışmalarını geliştirdiğimiz makine parkı ile daha etkin yapacağız
Bakan Kirişci: Taşkın çalışmalarını geliştirdiğimiz makine parkı ile daha etkin yapacağız
Akşener: Cumhuriyet ile dilimiz değişmedi
Akşener: Cumhuriyet ile dilimiz değişmedi
KLİP ÇEKİMİ UĞRUNA HASTANELİK OLDU! 
KLİP ÇEKİMİ UĞRUNA HASTANELİK OLDU! 
"2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitireceğiz"
"2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitireceğiz"
Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da, Fransa’da var
Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da, Fransa’da var

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول