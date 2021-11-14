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Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır

Soylu, “Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır” diye konuştu.

14 Kasım 2021 Pazar 17:33
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Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır

ADIYAMAN (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı, içinde bulunduğu duruma Batı coğrafyasının düşürdüğünü belirterek, "Biz etrafımızdaki coğrafyaya bakıldığında değerlerimizi yaşamak açısından, inançlarımız açısından ve hayat standartları bakımından ileri noktadayız" dedi.

Adıyaman'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu havalimanında protokol üyeleri ve milletvekilleri karşıladı. Adıyaman Valiliği'nde tören mangası tarafından karşılanan Bakan Soylu, burada İl Genel Meclisi salonunda meclis üyeleriyle bir araya geldi. Meclis üyelerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komşu ülkeler Suriye ve Irak'ın 2000 yılındaki tablosunun bugünle aynı olmadığını, gerilediğini ve Türkiye'nin ise çok ileri noktalara geldiğini ifade etti.

'BİRLİK VE KARDEŞLİK OLUŞTURULDU'

Türkiye'nin AK Parti iktidarında birçok badireden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı güçle elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım iklimi, hem kardeşlik iklimi, hem gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Eğer bu olmasaydı bunun altını çizerek söylüyorum ki, birçok badireden geçtik, her badirede geri gidici bir tabloyla karşı karşıya kaldık. 2000'li yılların başındaki Suriye ve Irak tablosuyla bugünün tabloları herhalde birbirinin aynısı değil, geridirler. Biz bunları düşünüyoruz. Bunlar bizim komşularımız, akrabalıklarımız var, yakınlıklarımız var, tarihi birlikteliğimiz var. Onlar 2000 yılında düştüğü noktada biz 2000 yılından çok ileri noktadayız. Her anlamda ileri noktadayız. Değerlerimizi yaşamak, değerlerimizi ifade etmek, inançlarımız açısından, hayat standartları bakımından ileri noktadayız. Aynı gitmedik veya onlar bize yaklaşmadı. Bunu etrafımızdaki bütün coğrafyaya söyleyebilme kabiliyetine sahibiz. Peki, etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren nedir? Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren coğrafya Batı'dır. Orta Doğu'yu, Kafkasya'yı, Balkanları bir şekilde kaosun içerisine, bazılarını çatışma ve savaş cenderesinin içerisine düşürebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Peki, Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Türkiye bu meselenin içerisine düştü mü? Hayır, kendini muhafaza etti. Tam tersi bu işin içerisindeki ülkelerle alakalı onlara el atabilecek, onlara destek olabilecek onları bu cendereden çıkartabilecek anlayış ortaya koymaya çalıştı."

'İNSANLAR KÖYLERİNE TEKRAR DÖNMEYE BAŞLADI'

Avrupa ve Batı arasında 300 yıllık açılan makası bugün yavaş yavaş kapattıklarını ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakacaklarını belirten Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Size bir şey daha ifade etmek isterim, tüm bunların içerisinde başka bir şey daha gerçekleşti. Tunceli'den Şırnak'a kadar, Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar köylerin boşaltılması söz konusuydu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar dönmeye başladı. Bizim eski Türkiye'den, yeni Türkiye'ye geçişimizin en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz. Tam tersine Avrupa ve Batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır açtılar, biz şimdi bunu yavaş yavaş kapatıyoruz ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri Bakanı
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