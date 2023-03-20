Eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti ile yola devam dedi

14 Mayıs tarihinde Türkiye genel seçimleri yapılacak. Tüm Türkiye'de nerdeyse tamamına yakın seçmenin sandığa gitmesi beklenirken illeri temsil edecek milletvekilleri de merak konusu oldu. Samsun’un önde gelen isimlerinden Eski Havza Belediye Başkanı Murat İKİZ de uzun bir aradan sonra “AK Parti ile yola devam” dedi.

Havza’da 2004 – 2009, 2009 – 2014 ve 2014 – 2019 dönemlerinde 15 yıl 'Havza Belediye Başkanı' olarak görev yapan Murat İkiz gazetecilere yaptığı basın açıklamasında bölgeden uzun süredir iktidar milletvekilli olmadığına değinerek; “İnşallah bu dönemde 'üçüncü bölge' dediğimiz Havza, Vezirköprü, Kavak ve Ladik ilçelerimizden milletvekili çıkarmak istiyoruz. İktidar partisi olarak AK Parti'den milletvekilimizin olması bizim için önemli. Vekilimiz olmamasına rağmen 15 senelik görev süremiz boyunca geceli gündüzlü çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Güzel hizmetler gerçekleştirdik. İnşallah bölgemizden milletvekili çıkarınca çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz. İnşallah milletvekili olarak seçilirsem bölgemize sahip çıkarak hemşerilerime özveriyle hizmet edeceği”. Dedi.

Murat İkiz aynı zamanda bölgenin en güçlü isimlerinden akrabası olan İyi Parti Milletvekili Erhan Usta’ya da rakip olacak. Bu da bölgedeki siyasi dengeleri değiştireceğe benziyor.

Murat İkiz Kimdir?

1961 Samsun Havza doğumludur. İlk,orta ve lise tahsilini Samsun’un Havza ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Havza ilçesinde avukatlık mesleğine başlamıştır. Aynı zamanda Altınbaşak Un ve Yem Şirketler Grubunun kuruculuğunu yapmıştır.

2001 Yılında Cumhurbaşkanımızın şahsen verdiği talimat ile kurucular kurulu başvurusunu yapmış, AK Parti Samsun ve Havza teşkilatlarının kuruluşunda öncülük etmiştir.

Siyasi kariyerine 2002 AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı, 2003 yılı Samsun AK Parti il kongresi yönetim kurulu üyesi olarak başlamış, 2004 yılında ise çok yüksek oy oranı ile AK Parti adayı olarak Havza Belediye Başkanı seçilmiş, 2009 ve 2014 yerel seçimlerde oy oranını arttırarak 3 dönem Belediye başkanlığı görevini sürdürmüştür. 15 Yıllık belediye başkanlığı sürecinde sayısız ödül almıştır.

Halen ASIYAD Başkan vekilliği, Belediye Başkanlar Birliği Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Avukat Murat İKİZ evli ve 5 çocuk babasıdır.

İyi derecede Almanca bilmektedir.