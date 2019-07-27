Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683
Aşk Yolunda Masallar Kartallar'da
Aşk Yolunda Masallar Kartallar'da
Erdoğan, Muhammed ile buluştu
Son Dakika
Erdoğan, Muhammed ile buluştu
Pençe Harekatı sürüyor
Pençe Harekatı sürüyor
Douglas, İstanbul'da
Son Dakika
Douglas, İstanbul'da
Silopi'de 2 asker yaralandı
Son Dakika
Silopi'de 2 asker yaralandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
7 Okunma
Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

İZMİR,(DHA) 

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

'Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan Işılay Saygın, 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.

Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliğinin yanı sıra 51 ve 52'nci Hükümetlerde Devlet Bakanı görevini üstlenmişti. Saygın, 53'üncü Hükümette ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Hükümetlerde ise yeniden Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Işılay SaygınTurizm Ve Devlet Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan, BMGK’ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, BMGK’ya tepki
Erdoğan, Muhammed ile buluştu
Erdoğan, Muhammed ile buluştu
Bu bile yeterli değil
Bu bile yeterli değil
274 milyar TL daha harcama yapacağız
274 milyar TL daha harcama yapacağız
Bakan Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi
Bakan Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi
Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü
Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü
Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Erdoğan'dan, Johnson'a tebrik
Erdoğan'dan, Johnson'a tebrik
Özbekistan ile ticaretimiz 2 milyar $'a ulaşacak
Özbekistan ile ticaretimiz 2 milyar $'a ulaşacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans