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Eski Bakan Bekir Sami Daçe vefat etti

ADALET ve Devlet Bakanlıkları görevinde bulunan Bekir Sami Daçe, Ankara'da 92 yaşında vefat etti.

05 Mayıs 2022 Perşembe 08:41
Eski Bakan Bekir Sami Daçe vefat etti

Eski Bakanlardan Bekir Sami Daçe, yaşlılığa bağlı nedenlerle Ankara'da yaşamını yitirdi. Daçe'nin vefat haberini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu. Bozdağ, "Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. 

Bekir Sami Daçe, 1930 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı. Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapan Daçe, 19'uncu dönem Adana Milletvekili seçildi. Ardından da Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Daçe'nin cenazesinin, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
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