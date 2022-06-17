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Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

17 Haziran 2022 Cuma 15:17
Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'la yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedik ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'la ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." şeklinde yanıtladı.

Yapılacak olan enerji ve iklim forumu ile ilgili ise Erdoğan, "Video konferans aracılığıyla, Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık üçer dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız." diye konuştu.  


 

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanCumhurbaşkanı Erdoğan
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