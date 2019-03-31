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Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi

Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi

31 Mart 2019 Pazar 22:41
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Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi

(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Ankara'ya hareket etmeden önce bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz" diye konuştu. 

"MHP İLE BİRLİKTE İTTİFAKLAR BAZINDA DA BİRİNCİ OLDUK"

"MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır.Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var."  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha yürüyecek çok yolumuz var, bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var.Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda, Sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarına, birlikte çalışma yürüten mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Huber KöşküCumhurbaşkanı Erdoğan
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