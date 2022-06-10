Erdoğan: Sağlık alt yapısına yapılan yatırımlarla krizi az kayıpla atlatmayı başardık 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış programına katıldı. Programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer aldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezin ülkemizin araştırma geliştirme yenilik ekosistemine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu teknoloji üssünü milli teknoloji hamlemizin bir parçası olarak görüyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi özgün araştırma faaliyetleri konusunda da gerçek kapasitesini kullanmaya adım adım yaklaşmaktadır. Kuluçka merkezlerine ayrılmış bu merkez, üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacaktır" dedi.

"BURADAN HİZMET ALACAK KOBİLER BÜYÜK FİRMALARLA REKABET EDECEK "

Erdoğan, "Derin teknoloji üssünde yer alan alt yapıların bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle kurulmuştur. Bunlardan biri bio yakıttan gıda takviyesine, hayvan yeminden gübreye kadar pek çok alanda uygulama imkanı olan ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltacak çalışmalardır. İklim değişikliği ve çevrenin korunması ile sıfır atık hedefine de destek verecek doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalar burada yönetilecektir. Sağlık sektörüne yönelik ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik araştırma geliştirme destek laboratuvarları projesidir. Bu çalışmaların gerçekleştirileceği yaşam bilimleri merkezimiz sahip olduğumuz alt yapı ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin yüz akı teknoloji markalardan biri olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak hem cari açığı azaltmak hem de bu tür ürünlerin ihracatını geliştirmek istiyoruz. Bu merkezden hizmet alacak KOBİ'lerin, akademisyen ve araştırmacıların destekleriyle kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet edecek seviyeye çıkacağına inanıyorum. Yol haritamızda yer alan 9 stratejik hedefi, 5 stratejik amacı, 31 politika ve eylemi 5 kritik projeyi titizlikle takip ediyoruz. Bu gibi yatırımlar yol haritamızın hayata geçmesinde bize önemli destek sağlıyor. Bu gayretlerimizin karşılığını aldıkça ülkemizin adım adım hedeflerine nasıl ulaştığına hep birlikte şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

" RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İNSANLIĞA ÖNEMLİ MESAJLAR VERMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı insanlığa önemli mesajlar vermiştir. Güçlü bir sağlık alt yapısına sahip olmayan ülkeler ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olursa olsunlar ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmışlardır. Bilgi ve teknolojiyi üretimle, insan kaynağıyla ve alt yapıyla desteklemeden salgın gibi yaygın sağlık krizleriyle baş etmenin mümkün olmadığını hep beraber gördük. Türkiye, son 20 yıldır her alan gibi sağlık alt yapısına da yaptığı yatırımlar sayesinde bu krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır. Şehir hastanelerimize dudak bükenlerin, yapılan yatırımları israf yaftasıyla yerden yere vuranların salgın başladığında her ne kadar açıkça ifade etmeseler de bu imkanlara şükrettiklerine inanıyorum" dedi.

"EN ÖNEMLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ OLMA HEDEFİMİZ VAR"

Erdoğan, "Sadece hastane binası yapmak yetmiyor. Bu binaları donatacak, personelimizin işini kolaylaştıracak sistemleri de kendimizin geliştirmesi ve üretmesi gerekiyor. Tüm enerjimizi ve vaktimizi ikinci safhaya verme sürecindeyiz. Yaşam bilimleri merkezimiz, işte bu gayretlerimizin sembolüdür. Kendi vatandaşlarımızın sağlığını korumanın ötesinde bölgemizin ve dünyanın en önemli sağlık hizmetleri merkezi olma hedefimiz de var. Eskiden vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından insan ülkemize geliyor, milyar dolarlık harcamayı burada yapıyor" dedi.

"KÜRESEL SAĞLIK PAZARINDAN 10 MİLYAR DOLARLIK PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise 1.5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz. Hizmet kalitemizi teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetimizle birleştirdiğimizde kazancımız katlanarak yükselecektir. Aynı şekilde gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bir dönemde bu yöndeki üretimin ve teknoloji geliştirme çalışmalarının önemi de giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GELECEĞİN GÜVENLİ LİMANI ÜLKELERİNİN BAŞINDA YER ALMAYA ADAYDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemde bilhassa da gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalamalara yol açacağı görülmektedir. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerinin başında yer almaya adaydır. Bu iklimde yatırımını kendi ülkesinde yapan kendi halkına ve kendi insanına güvenen herkes karlı çıkacaktır. Sürekli kendi ülkesini aşağılayan, küçümseyen, kendi devletini tahkir eden tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üstünü örtmek içindir" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE ÇALIŞMAK İSTEYEN HERKESİ ÖNÜ AÇIKTIR"

Erdoğan, "Bilimsel başarılarıyla teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle varlık göstermeyenlerin ideolojik saplantılarla ülkemizin gündemini işgal etme, milletimizin zihnini bulandırma gayretleri boşunadır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle, programlarla sonuna kadar açıktır. Biz geride eser bırakmak isteyen kamil insanlarla yol yürüyoruz. Bu anlayışla firmalarımızı, araştırmacılarımızı akademi dünyamızı, özellikle de gençlerimizi tıpkı burada olduğu gibi kendilerine sunduğumuz fırsatları, imkanları, alt yapıları değerlendirmeye davet ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemize destek veren ve verecek herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.